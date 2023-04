Dalla Superbike alla MotoGP: tutto pronto per il grande salto

Il grande salto di questo pilota è finalmente in avvio. Si sente pronto per compiere il grande salto, ma la decisione non dipende da lui

Il mondo delle due ruote ad oggi è variegato e complesso. Anche chi segue questa disciplina da oltre dieci anni talvolta fa fatica a comprenderne le dinamiche. Questo poiché ci sono talmente tante divisioni, leghe e categorie che dopo un po’ è del tutto normale che c’è chi si possa perdere. Ma in questo caso non è così. La vicenda che si sta per descrivere è sorprendentemente chiara: un potenziale fuoriclasse è pronto al grande salto. I fan sono in trepidazione per capire se ciò possa avvenire o meno. Prima è bene partire dal principio.

Infatti in Superbike c’è un pilota che su tutti ha attirato l’attenzione dei tifosi. Di grandi promesse nella categoria ce ne sono state tante, e ancora oggi è così. Dallo storico Merkel passando ad altri grandi nomi come Polen e Fogarty. Insomma, materiale da discussione ce n’è in abbondanza. Il nome in questione è senza dubbio di origine molto più recente. Molto più contemporanea per così dire. Si sta parlando del turco Toprak Razgatlioglu. Recentemente ha dichiarato, chiaramente in vista del 2024, di voler approdare in Moto GP.

Per lui questo sarebbe il sogno di una vita intera, nonostante la giovane età a discapito di una gavetta sostanziosa che ha avuto modo di disputare. Il test effettuato con una delle scuderie più quotate non ha fatto intravedere chissà quale piglio vincente, ma è ancora presto per poter trarre conclusioni. Certo è che se il trend dovesse continuare ad essere questo non ci sarebbero buone notizie. Ma come detto sopra, ogni sentenza dovrà per forza di cose essere rinviata ad un giudizio futuro.

Razgatlioglu farà il grande salto: fan in attesa

Razgatlioglu è pronto a fare il grande salto. Quantomeno a livello di consapevolezza personale, visto che i test effettuati non hanno fornito affatto dei riscontri entusiasmanti. Ci sarà tempo per eventuali valutazioni, ma si poteva partire decisamente meglio. Al pilota classe 1996 è stato proposto un test di due giorni con la Yamaha.

I 100 giri effettuati non sono chiaramente bastati per comprendere meglio il mezzo che ha avuto modo di guidare. Ma come detto sopra, è ancora prematuro valutarlo nell’insieme. Ciò che gli è mancato secondo gli addetti ai lavori è stata la costanza in termini di rendimento. Così il team dovrà decidere se promuoverlo o meno al posto di un Morbidelli sempre più in bilico.