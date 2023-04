RC Auto, cosa fare se si è neopatentati: il miglior metodo per evitare problemi

Come far fronte ai costi per le assicurazioni per i neopatentati? Una breve guida per risparmiare sulla RC Auto

I rischi per coloro che sono alle prime armi sono più alti. Per questa ragione le assicurazioni delle auto che sono guidate dai neopatentati sono più costose. Tuttavia, ci sono anche alcune compagnie che riescono ad offrire prezzi vantaggiosi. Come fare per fronteggiare i costi? Ecco una breve guida che punta ad offrire dei suggerimenti per i neopatentati.

Nella vita frenetica di tutti i giorni l’auto può essere d’aiuto, soprattutto nelle zone non coperte dai trasporti pubblici. La patente è in grado di regalare l’indipendenza negli spostamenti. Ogni anno diverse persone scelgono di cominciare a guidare. Tuttavia, per coloro che hanno ottenuto la certificazione di guida da poco tempo i costi per tutelare il proprio veicolo possono scoraggiare. Difatti, per i neopatentati l’assicurazione ha un prezzo superiore a causa della poca o scarsa esperienza che rischia di portare a incidenti. Ragion per cui le compagnie scelgono di “proteggersi”. Nonostante ciò, alcune assicurazioni offrono promozioni vantaggiose rispetto ad altre, ad esempio facile.it suggerisce: Allianz Direct, ConTe.it, Prima.

Le migliori compagnie di aprile per i neopatentati

Allianz Direct è una compagnia del gruppo Allianz, che come suggerisce il nome si occupa della vendita diretta dei pacchetti assicurativi. Attraverso lo sconto già clienti, dopo la prima polizza, il patentato potrà accedere ad agevolazioni fino al 25% su tutte le altre, nuove o di rinnovo, da usufruire su i suoi veicoli oppure quelli di un suo familiare convivente. L’offerta copre: auto, ciclomotori, moto, furgoni, casa, infortunio e terremoto. Inoltre, attualmente, come riporta facile.it, è disponibile uno sconto del 15% sull’assicurazione per infortuno del conducente. Da sottolineare anche che la polizza più conveniente è quella per le auto ibride o elettrica.

ConTe.it fa parte del Gruppo Admiral, che tutela i proprietari di veicoli dal 1993. Per i neopatentati che decidono di affidare le proprie vetture alla compagnia sono disponibili due offerte: la prima Family & Friends è appunto dedicata agli amici e ai parenti degli assicurati a cui sono rivolti sconti fino al 25% sulla RC Auto e sulle garanzie Incendio e furto, Kasko e Mini Kasko. Un’alternativa è la polizza auto con dispositivo satellitare ConTe Sat, che offre diversi servizi come ad esempio l’assistenza in caso di urto o incidente e la possibilità di ritrovare il veicolo in caso di furti, oltre un costo infeririore in certi casi. Inoltre, scegliendo la formula guida esclusiva si può accedere un’ulteriore sconto e aderendo al servizio Carrozziere Convenzionate si potrà far riparare il veicolo senza pagare il costo in anticipo.

Prima Assicurazioni offre varie agevolazioni per i neopatentati. Tra i vantaggi la possibilità di sospendere e riattivare in modo gratuito l’assicurazione e il pagamento mensile in quanto consente di dividere il premio annuale in 12 rate. Inoltre, se si registra un altro veicolo o si persuade un amico ad assicurarsi con la compagnia si possono ottenere fino a 200 euro di sconto. In aggiunta, chi completa l’acquisto dell’assicurazione auto entro 7 giorni dalla data della decorrenza della stessa, potrà ricevere uno sconto sul premio.