Tennis, un’opera d’arte dietro l’altra: la scollatura è dipinta

La stagione tennistica è entrata nel vivo con i tornei sulla terra rossa che si stanno disputando in queste settimane. Il Roland Garros è alle porte e c’è grande curiosità tra gli appassionati di sapere chi saranno i favoriti di questa nuova edizione dello Slam parigino dati i recenti infortuni che hanno colpito alcuni dei migliori giocatori sulla piazza.

Alcaraz e Sinner, se in condizione, potrebbero avere modo di dire la loro a Parigi, così come Tsitsipas e Medvedev. Più complesse, invece, le situazioni di Rafa Nadal, ancora out per via dell’infortunio rimediato agli Australian Open, e per Novak Djokovic, che dopo aver vinto il suo 22° titolo Slam a Melbourne, Nel maschile, Novak Djokovic, dopo aver vinto l’Australian Open, sta vivendo un periodo abbastanza difficile, segnato dalle sconfitte inattese contro Musetti a Montecarlo e Lajovic a Banja Luka.

Per quanto riguarda il femminile, Swiatek è sicuramente la candidata numero uno alla vittoria del torneo parigino, ma dovrà stare bene attenta da una Sabalenka che fin qui si è dimostrata in ottima forma.

La prossima settimana ci sarà l’importante appuntamento di Madrid, quarto Masters 1000 della stagione, per il quale tutti i tennisti e le tenniste si stanno preparando per arrivarvi nella miglior condizione possibile.

Non solo Tennis, le attenzioni dei tifosi sono anche per Anastasia Pivovarova

Sebbene siano settimane molto intense per gli appassionati, che stanno seguendo con grande attenzione gli esiti dei match dei vari tornei che si stanno disputando in questo periodo, il loro interesse è rivolto altresì al mondo social, dove giocatori e giocatrici sono molto attivi.

E tra le ultime a catturare l’attenzione dei tifosi, c’è anche Anastasia Pivovarova, che su Instagram ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono in tutto il suo splendore durante una mostra d’arte. Alle sue spalle, infatti, c’è un’opera, ma lo sguardo dei fan è andato inevitabilmente anche nella vistosa scollatura che mette in risalto le curve della tennista russa.

L’abito nero, con le spalline che si vanno ad intrecciare intorno al suo collo, lasciano bene in vista il suo decolleté, quasi dipinto da un artista. Le forme sono perfette e ai suoi followers – quasi 30 mila su Instagram – certo non sono passate inosservate.

Del resto, non è la prima volta che Anastasia mette in mostra il suo fascino sfoderando i tratti migliori del suo fisico e già in passato i fan avevano espresso il loro gradimento con like e commenti alle sue foto per quella che è a tutti gli effetti una vera bellezza del tennis internazionale.