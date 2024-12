Roma, la cura Ranieri inizia a funzionare. Ora serve continuità

La cura Ranieri inizia a funzionare in casa Roma e i giallorossi hanno ottenuto ieri un’affermazione molto importante in Europa League contro il Braga. Prova convincente di un collettivo sul pezzo in entrambe le fasi. Aggressività, pressing, gestione delle singole contingenze e buona padronanza nell’attacco alla porta. Pellegrini ritrova il gol. Ranieri, comunque, tiene tutti sul pezzo come ha dichiarato in sala stampa nella conferenza post-partita.

“Vediamo il mese di dicembre cosa ci riserva. Io non sono contento dopo due partite. Tanto da migliorare e da lavorare. IL braga ci ha creato dei problemi. Anche in 10 vs 11. Dobbiamo migliorare e non sono contento per ora. Sarò curioso di vedere come lo passiamo questo mese. Abbiamo iniziato discretamente bene. Abbiamo tracciato un piccolo viottolo di campagna. Da qui all’autostrada ce ne vuole”.

E adesso il mirino è sulla continuità. Finire nel migliore dei modi il 2024 fornirebbe un notevole slancio a tutto il gruppo.