Club verso il fallimento: c’è solo una speranza

Il fallimento per il club sembra essere davvero ad un passo. Ma c’è una sola speranza per ribaltare la situazione.

La stagione ormai si avvia verso la conclusione, ma per molti club questi sono giorni per evitare penalizzazioni ed eventualmente fallimenti. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo e per questo motivo ogni cavillo è importante per cambiare la situazione e regalarsi una sopravvivenza.

Per un club, però, la strada verso il fallimento sembra essere ormai segnata. Esiste una sola speranza per evitare l’incubo si sparire dal calcio professionistico e dovrà essere trovata una soluzione in poco tempo altrimenti si rischia di dover fare i conti con un 2023 da incubo.

Club ad un passo dal fallimento: c’è solo una sola possibilità

Il fallimento per il club potrebbe avvenire nel giro di qualche settimana. La strada per evitare questa ipotesi è in salita, ma una possibilità esiste e quindi si sta cercando di sfruttarla per evitare di ripartire dai dilettanti. Vedremo se alla fine si riuscirà a raggiungere l’obiettivo oppure il 2023 sarà l’anno della fine di un club storico e quindi di una nuova vita con l’obiettivo di ritornare il prima possibile nel calcio che conta.

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, la proposta di Barnaba per salvare la Sampdoria non può essere accettata e quindi si pensa ad un aumento di capitale per provare a riaprire la strada a dei nuovi interessati e quindi salvare il club dalla Serie D. Il problema, però, si chiamata Ferrero.

Per avere questo aumento di capitale serve il suo voto favorevole e sembra essere difficile, almeno al momento, che arrivi il suo sì. Per questo motivo si sta ragionando su come superare quello scoglio e naturalmente anche se questa mossa porterà ad una svolta in positivo. Il rischio è quello di una nuova fumata nera e quindi di un fallimento.

Sampdoria, la Serie D sembra essere ad un passo

In casa Sampdoria il fallimento e la Serie D sembrano essere davvero ad un passo. Vi abbiamo parlato di una situazione critica e, almeno stando alle ultime indiscrezioni, molto complicata da risolvere entro il 20 giugno.

Molto probabilmente, se non ci saranno svolte degli ultimi minuti, i doriani ripartiranno dai dilettanti nella speranza di poter ritornare il prima possibile nel calcio che conta. In quel caso il presidente potrebbe essere Barnaba o addirittura altri imprenditori che sono pronti a scommettere sul nuovo progetto naturalmente ereditando meno debiti. Per la Sampdoria il futuro sembra essere nero e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere certezze.