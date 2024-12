Prima Vlahovic, poi McKennie: la Juventus vince 2-0 contro il Manchester City

Una vittoria importante per la classifica e per il morale: la Juventus batte 2-0 il Manchester City grazie alle reti di Vlahovic e McKennie. La sfida dell’Allianz Stadium comincia in maniera opaca: tanto possesso palla da parte dei Citizens ma nessuna, grande occasione da rete. Dopo 15′ di dominio territoriale da parte degli ospiti, ecco la prima occasione per i bianconeri: Yildiz calcia un siluro dalla sinistra, la palla prende un effetto esterno e sfila a un soffio dal palo sinistro difeso da Ederson. Il numero 10 della Juventus ci prova anche dieci minuti più tardi: controllo al volo clamoroso, Walker non lo prende ma ci pensa Dias a evitare problemi. La prima occasione per il City arriva al 39′: invenzione centrale di De Bruyne per Haaland, il norvegese prova lo scavetto ma Di Gregorio compie una prodezza e salva il risultato. Termina a reti bianche il primo tempo.

La seconda frazione di gioco si apre con il vantaggio della Juventus: Gatti prova la mezza rovesciata, la palla arriva a Yildiz che serve Vlahovic, bravo a colpire di testa. Ederson non trattiene e la palla termina in rete. I Citizens si buttano in avanti dopo la rete dello svantaggio: ci provano in ordine Doku, Bernardo Silva, De Bruyne e Gundogan, ma la retroguardia bianconera tiene bene. Al 75′ lo spirito di sacrificio della Juventus viene premiato e arriva il raddoppio: Weah prova a servire Vlahovic ma viene rimpallato, il secondo tentativo di cross è per McKennie, che in sforbiciata batte ancora Ederson. Il City prova a rientrare in partita nel finale ma è tutto inutile.

Termina dunque 2-0 la sfida tra la Juventus e il Manchester City, decidono Vlahovic e McKennie. Con questo risultato, la Juventus sale a quota 11 punti, raggiunge l’Atalanta a un passo dalla zona per la qualificazione diretta. Il Manchester City resta fermo a quota 8.