Juventus-Lecce, le ufficiali: esclusione di lusso a centrocampo per Tudor

Alle 20.45 scenderanno in campo all’Allianz Stadium Juventus e Lecce per la 32^ giornata di Serie A. Un match fondamentale nella corsa Champions per i bianconeri e nella lotta salvezza per il Lecce. Esclusione ancora dal 1′ per Kolo Muani. Titolare Vlahovic. Sulla fascia nessuna chance per Cambiaso.

Juve-Lecce, le ufficiali

Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli (C), Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.