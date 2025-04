Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di DAZN ha parlato del Mondiale per Club, che i nerazzurri affronteranno nella prossima estate: “Sicuramente è un sentimento di emozione e orgoglio. Arrivare qua significa aver superato tanti nostri competitor; siamo qua in forza di un ranking superiore ad altre squadre ed è una grande soddisfazione”.

Poi ha aggiunto: “Difficile fare delle previsioni, perché questo torneo si disputa a cavallo di due stagioni, una logorante che è quella che sta per chiudersi e quella che arriverà. Questa è una situazione nuova e da studiare, ma le motivazioni non verranno mai meno; se le gambe gireranno di pari passo con le motivazioni potremmo toglierci delle soddisfazioni”.

Sul fatto di affrontare sfide inedite al Mondiale: “Il bello del calcio è proprio in questo, nelle cose imprevedibili che fanno parte di questo mondo. E’ difficile fare pronostici, ci sono squadre più forti dell’Inter ma ce la giocheremo fino in fondo. I nostri tecnici stanno lavorando per questo, manca qualche mese. Purtroppo siamo concentrati su impegni e nazionali di assoluto prestigio, ma avremo anche la possibilità di concentrarci su quelli che saranno gli impegni futuri”.

L’Inter intanto continua a correre, su quattro fronti: “Questo è nel DNA del club. Dobbiamo partecipare ai nostri eventi puntando a raggiungere il massimo. Dobbiamo essere ambiziosi quindi vogliamo provare assolutamente a vincere”.