Abraham allo scadere, Camarda e Leao decisivi: il Milan stende la Stella Rossa

All’ultimo respiro: il Milan supera 2-1 la Stella Rossa nel match valido per la sesta giornata della Champions League: il Diavolo soffre, subisce il pari e poi assesta il colpo del ko allo scadere.

I rossoneri hanno avuto una grossa chance con il portoghese ad inizio match che però non ha sfruttato la possibilità di segnare a tu per tu con il portiere. Pochi minuti dopo, poi, è stato il serbo Maksimovic a centrare la traversa. Fonseca ha perso per infortunio sia Morata che Loftus-Cheek (il primo responso del club parla di risentimento all’adduttore destro per il centrocampista, mentre per il capitano della Nazionale spagnola di risentimento al flessore sinistro), ma allo scadere della prima frazione Leao ha sbloccato la partita con un gran bel gol su lancio con il contagiri di Fofana.

Nella ripresa cresce lo Stella Rossa creando con personalità e qualità. Ed al 67′ l’ex Torino Radonjic mette la firma indelebile sul match: palla riconquistata dai serbi sulla trequarti, botta del centrocampista di sinistro a fil di palo che batte Maignan. A ridosso del 90′ la giocata decisiva: il neo-entrato Camarda gira benissimo di testa con Gutesa che respinge sulla traversa, ma sulla respinta si avventa Abraham che insacca. Finisce 2-1, con il Diavolo che sale a 12 punti, uno in meno dei cugini dell’Inter.