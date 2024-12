Juventus, Motta: “Abbiamo giocato con anima e testa. McKennie può fare tutto”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Prime Video dopo la partita contro il Manchester City: “Abbiamo giocato con anima e testa, abbiamo difeso bene. Sapevamo che dovevamo abbassarci quasi sempre, lo abbiamo fatto insieme. Li abbiamo colpiti al momento giusto, una vittoria meritata. Bravo tutto il gruppo”.

Entra McKennie e lasci Koopmeiners in campo. Come mai?

“Weston può fare tutto, togliere Koop è difficile perché orienta la squadra. Weston ha una fisicità fuori dal comune, ha grande qualità tecnica, inserimento. Quando arriva così in area è ancora più pericoloso, per noi è una fortuna avere questi calciatori. Sono contento per lui, per tutti”.

La partita perfetta?

“Dobbiamo pensare a questa sera, ogni partita è diversa. A Lipsia ad esempio è stata una partita diversa, oggi dovevamo difendere insieme. Nel recupero bisognava giocare avanti con qualità e portare molti uomini per concludere l’azione. Abbiamo vissuto grandi emozioni”.

Regalo di Natale?

“L’importante è che sappiamo cosa vogliamo fare, sappiamo cosa possiamo fare. La società è sulla stessa linea nostra, adesso bisogna concentrarsi sulla prossima partita”.