Il racconto verità fa finalmente chiarezza sul rapporto che la modella e showgirl sarda, Elisabetta Canalis, ha avuto con una sua celebre collega

E’ tornata single dopo gli anni di matrimonio trascorsi insieme al suo compagno, il chirurgo californiano Brian Perri. Ma di tornare in Italia, almeno per ora, Elisabetta Canalis non ha la minima intenzione. La showgirl e modella sarda si è ambientata alla perfezione nella sua nuova patria, gli Stati Uniti d’America e soprattutto a Los Angeles, la città dove vive e in cui è cresciuta sua figlia, la piccola Skyler Eva. L’ex Velina di Striscia la Notizia è ovviamente legatissima al nostro paese, dove peraltro vive la sua famiglia d’origine. Ma la California è ormai diventato il suo habitat naturale.

Di tanto in tanto però il passato riaffiora all’improvviso, magari attraverso le parole di chi Elisabetta Canalis ha frequentato per anni e magari condiviso con lei gioie, speranze e qualche delusione. Era la fine degli anni novanta quando la giovanissima modella sarda diventò una celebrità del piccolo schermo, interpretando il ruolo di Velina all’interno del programma satirico Striscia la Notizia, in onda tutte le sere su Canale 5.

Insieme a lei, come se fosse una sorta di alter ego, c’è un’altrettanto giovane ragazza di origini pugliesi, Maddalena Corvaglia. Una bruna e l’altra bionda, una milanese di origine sarda e l’altra del profondo sud. Sta di fatto che tra le due aspiranti modelle nacque un’amicizia sincera, profonda, che ha resistito a tutto per oltre vent’anni. Poi all’improvviso, il buio. La rottura, improvvisa e brutale, capace di spezzare del tutto un legame che pareva indissolubile.

“Troppo grave”, rivelazione choc su Elisabetta Canalis: tutta la verità. Parla Maddalena Corvaglia

A distanza di tempo nessune delle due ex Veline ha voluto raccontare e spiegare pubblicamente le ragioni che hanno portato a un allontanamento così drastico e a quanto pare definitivo. Se non che qualche giorno fa nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, è stata Maddalena Corvaglia a dire qualcosa in più sui motivi che hanno portato alla chiusura con la sua ex amica.

“Eravamo più che semplici amiche – ha raccontato la showgirl pugliese sulle colonne del quotidiano milanese -, ci scambiavano per sorelle nonostante fossimo molto diverse fisicamente. Abbiamo condiviso tutto Eli ed io per oltre vent’anni”. Poi è accaduto qualcosa di molto grave, nel racconto dell’ex Velina, “un qualcosa su cui non potevo soprassedere”. Infine ha ammesso di augurarle il meglio ma di non averla ancora perdonata.