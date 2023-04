Valentino Rossi vuole farlo per la prima volta: i tifosi possono sognare

Valentino Rossi nel 2023 potrebbe affrontare una nuova sfida della sua nuova carriera automobilistica: l’ex pilota MotoGP è pronto.

Anche se con le gare MotoGP ha chiuso nel 2021, Valentino Rossi continua a correre e lo sta facendo con le macchine. Le quattro ruote sono sempre state una sua grande passione, a tal punto da sfiorare anche l’approdo in F1 in passato.

Dal 2022 il pesarese gareggia nel Fanatec GT World Challenge Europe, un campionato di alto livello nel quale ambisce ad imporsi. Non è facile, perché la concorrenza è molto forte. Dopo un primo anno di apprendistato, nel 2023 spera che i risultati siano migliori. Purtroppo, il nuovo campionato è iniziato con un ritiro (causato da una foratura) nella 3 Ore a Monza, ma avrà modo di riscattarsi nel resto della stagione.

Valentino Rossi, un sogno si avvicina?

Rossi ha preso molto seriamente la sua carriera da pilota d’auto, non si tratta di un passatempo. Vuole ottenere risultati di rilievo, anche se non potranno mai essere paragonabili a quelli conseguiti ai tempi della MotoGP. Si sta impegnando a fondo per avere buon successo anche con le quattro ruote.

Tra i suoi sogni c’è quello di disputare la 24 Ore di Le Mans, la più prestigiosa gara di durata al mondo. Si tratta della tappa più attesa del Mondiale Endurance e nel 2023, anno del centenario, andrà in scena nel weekend 10-11 giugno. L’esperienza nel GTWCE gli serve anche per prepararsi a tale competizione, che ha sempre detto di voler correre un giorno.

E se corresse a Le Mans già quest’anno? Infatti, in Francia i colleghi di AutoHebdo hanno rivelato che Valentino potrebbe prendere parte alla Road to Le Mans, un evento di supporto alla 24 Ore. Il format prevede due gare da 55 minuti da disputare con equipaggi da due piloti. In azione macchine GT3 e LMP3. Il Dottore utilizzerebbe la BMW M4 GT3, quella che guida già nel Fanatec GT World Challenge Europe.

Si tratterebbe di una prima occasione per prendere confidenza con il Circuit de la Sarthe in vista di una futura partecipazione alla celebre gara di durata. Vincent Vosse, boss del team WRT, si è espresso sottolineando come con Valentino si siano dati degli obiettivi precisi, ed alcuni, come la 24 Ore di Spa e la 12 Ore di Bathurst, sono stati raggiunti. “Per la Le Mans non è ancora così. Non credo che lui farà parte dell’equipaggio BMW l’anno prossimo, nonostante lo status di pilota ufficiale”.

BMW nel 2024 tornerà a disputare la 24 Ore di Le Mans e ci sono dei dubbi sul fatto che Rossi possa partecipare all’evento. Presto per i pronostici. Il debutto potrebbe slittare al 2025, anno nel quale arriverebbe alla prestigiosa corsa con sicuramente più esperienza e preparazione.