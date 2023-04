Addio Serie A: trasferimento immediato al Barcellona

Un difensore del Manchester City è seguito dalle migliori squadre di Serie A, ma lui vuole andare al Barcellona: i Blaugrana sperano.

Derby di mercato tra Juventus e Milan: ci sarebbe un calciatore davvero interessante da poter acquistare dall’estero, ma non sono solo bianconeri e rossoneri a volerlo. Il difensore in questione, sarebbe finito nella lista dei desideri anche di Newcastle, Atletico Madrid e Barcellona.

Si parla dell’interessante centrale del Manchester City, Aymeric Laporte, 28 anni francese ed ex Bilbao. Secondo relevo.com, il nativo di Agen avrebbe ormai terminato il suo tempo ai Citizens dove non sarebbe più contento di restare. Arrivato a gennaio del 2018 e protagonista sin da subito della Premier League vinta proprio quell’anno: lo spagnolo ora starebbe trovando poco spazio con Pep Guardiola.

Laporte vuole solo il Barcellona: bye bye Serie A

Solo 19 le presenze totali tra campionato e coppe per il classe ’94 in questa stagione. Laporte, sembra già in procinto di lasciare Manchester dopo cinque stagioni e mezza, ed ovviamente avrebbe iniziato a far gola proprio a due delle migliori squadre italiane. Ma in vantaggio su tutti, ci sarebbe il Barça, con il ragazzo che tornerebbe a giocare nella Liga.

Inoltre, dopo aver lasciato il suo agente a novembre, il difensore si sarebbe incontrato anche con Arturo Canales, l’attuale procuratore proprio del tecnico Blaugrana, Xavi Hernández. L’intento del difensore della Spagna, sarebbe proprio quello di finire al Camp Nou. E se così non dovesse essere, sembra che comunque la sua intenzione principale sarebbe quella di tornare al campionato dove ha già giocato con la maglia dell’Athletic Bilbao.

Una speranza per Juve e Milan però, così come per le squadre estere che lo vorrebbero, c’è ancora. Infatti, al Manchester City ovviamente interesserebbe parlare del centrale di difesa con squadre che non abbiano problemi finanziari, ma in questo momento è difficile capire se in estate il Barça ne avrà ancora o meno.

Ricordiamo innanzitutto che la squadra già allenata allora da Guardiola, spese ben 65 milioni per averlo, e poi anche un altro aspetto. Sempre economico, ma che riguarda Laporte stesso. Infatti, non è da dimenticare che il difensore porterebbe con sé un ingaggio di 6,5 milioni di euro netti a stagione. Ed anche questo potrebbe spaventare qualche club che rifacendo qualche calcolo, potrebbe tirarsi indietro. Ad ogni modo, gli esperi di mercato iberico ricordano anche che proprio il classe ’94 fu già accostato pochi anni fa al Barça e che alla fine, è quella la squadra che potrebbe spuntarla.