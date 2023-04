Calciomercato Juventus, scambio di prestiti con il Manchester United

Si pensa ad un maxi scambio che farebbe piacere sia alla Juventus che al Manchester United: bianconeri su un esperto calciatore

Dopo la sconfitta interna contro il Napoli, alla Juve c’è di nuovo qualche problema da risolvere. Al netto dei punti ritrovati, dopo la sospensione della sanzione, i bianconeri sarebbero in questo momento soltanto a +3 dal quinto posto. Se la compagine di Allegri dovesse riuscire a giocare la prossima Champions League, sarebbe normale aspettarsi che potrebbero arrivare altri calciatori di livello a Torino, altrimenti sarebbe difficile alzare l’asticella.

L’ultima idea dei bianconeri, riguarderebbe un calciatore che non solo ha giocato la Champions League, ma è anche un calciatore che rappresenta la propria nazionale. Classe ’93, avrebbe l’esperienza giusta ed il fisico adatto alla granitica difesa juventina. Ma attenzione, perché a quanto pare, lo stesso difensore internazionale, piacerebbe anche a Milan ed Inter.

Scambio di prestiti, l’affare migliore lo fa la Juve

Secondo quanto raccolto da 90min.com, le intenzioni della Juventus sarebbero quelle di chiedere informazioni al Manchester United a proposito di Harry Maguire, capitano dei Red Devils e difensore centrale della nazionale inglese, con 55 presenze tra le fila dei Three Lions. Il difensore ha giocato sin ora soltanto nelle serie minori inglesi ed in Premier League, ma dopo quattro anni, se arrivasse l’offerta giusta, potrebbe salutare lo United.

Ad Old Trafford infatti, vorrebbero liberarsi del sostanzioso ingaggio del classe ’93 e potrebbero accettare eventuali offerte. Dalle prime indiscrezioni a proposito di una possibile trattativa con la Vecchia Signora, risulterebbe che la Juve voglia prendere però Maguire soltanto in prestito. Ai Red Devils interesserebbe innanzitutto scegliere un terzo centrale che affianchi Varane e Lisandro Martinez che non sia il trentenne, ma c’è anche un altro aspetto che potrebbe avvantaggiare i piemontesi in questa trattativa.

Al Manchester United interesserebbero proprio due calciatori bianconeri. Andrebbe quindi in scena un maxi-scambio di prestiti. Maguire allo Juventus Stadium e due ragazzi di prospettiva ad Old Trafford. Infatti, agli inglesi potrebbe interessare un attaccante. I nomi avvicinati oggi allo United sono quelli di Moise Kean, ventitreenne che non sta trovando molto spazio in bianconero, e Samuel Iling-Junior.

Quest’ultimo ha soli 20 anni e riceverebbe un ingaggio minore rispetto al primo. Tra l’altro, Iling-Junior è di nazionalità inglese, nato ad Islington e già nella rosa della Nazionale inglese Under 20. 11 gare complessive in prima squadra per il classe 2003, il calciatore è stato acquistato dai bianconeri, proprio da una big inglese: il Chelsea.