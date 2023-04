Elodie da capogiro: lady Iannone fa impazzire i tifosi a Monza

Elodie è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano: dopo un talent show è stata in grado di crearsi una carriera da favola

Negli ultimi mesi la stessa Elodie Di Patrizi ha fatto parlare di sé anche nel mondo del gossip, dopo il fidanzamento ufficializzato con Andrea Iannone.

La carriera di Elodie è partita, come per tanti altri artisti italiani, con la partecipazione a un talent show. La romana ha preso parte alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata al secondo posto: una mancata vittoria che non le ha comunque impedito di iniziare una grande, e radiosa carriera musicale.

La cantante capitolina è stata brava, una volta uscita dal talent show, a crearsi un personaggio forte nel mondo della musica. Sin da subito è uscita con grandi hit e, poi, nei vari eventi musicali più importanti. In questi anni ha già messo a referto alcune presenze nella gara canora più importante del panorama nazionale: il Festival di Sanremo, kermesse sul Palco Ariston, che l’ha vista persino nei panni di co-conduttrice.

Elodie, la presenza a Monza col fidanzato Iannone

In questi giorni Valentino Rossi sta viaggiando a Monza, nel Fanatec GT WCE, creando un seguito pazzesco a questo evento. Come riporta corsedimoto, infatti, il pubblico è stato in fermento al seguito del Dottore, pur dopo una prestazione negativa per il pilota che ora torna a concentrarsi sulla MotoGP, dove nella prossima settimana gareggerà con il suo team VR46 Mooney in quel di Jerez de la Frontera. Nel corso del weekend di Monza si è vista anche la coppia formata dalla stessa Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone, che hanno fatto visita a Rossi nel box.

E’ la terza storia d’amore per Andrea Iannone con una donna dello spettacolo, dopo il fidanzamento che aveva vissuto con Belen Rodriguez, quando ancora correva, e poi con l’ex Uomini e Donne Giulia De Lellis. Da qualche mese, però, l’ex Suzuki si è legato sentimentalmente alla cantante Elodie Di Patrizi. I due da qualche tempo hanno cominciato a mostrarsi molto di più, sia sui social network che dal vivo ai vari eventi. Le prime avvisaglie della loro love story si erano vissute nel corso del Festival di Sanremo, quando l’artista era in gara e l’ex pilota aveva postato il codice per votarla nella serata finale. Una coppia quindi che non poteva di certo passare inosservata.