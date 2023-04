Penalizzazione Juve, decisione inaspettata: ridisegnata la classifica di A

In casa Juventus si attende di conoscere il proprio destino sia per quello che riguarda la questione plusvalenze sia per la manovra stipendi.

Si profilano nuovi possibili cambiamenti nella classifica di Serie A anche se il club bianconero in queste ore sta preparando la memoria difensiva.

Dopo la riassegnazione, seppur momentanea, dei 15 punti tolti precedentemente per la questione plusvalenze, la Juventus è ora in attesa della decisione sulla manovra stipendi. Un altro processo per i bianconeri che stanno preparando la propria difesa e che pensano ad una mossa a sorpresa per provare a chiudere il contenzioso. Un’altra partita importante quindi fuori dal campo per la società che potrebbe dover fare i conti con nuovi handicap da scontare in questo campionato.

Penalizzazione Juventus, mossa a sorpresa dei bianconeri

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe pensando di proporre alla Procura la possibilità di un patteggiamento. Una possibilità che potrebbe portare alla riduzione della pena.

Nello specifico, la Juventus potrebbe chiedere il patteggiamento prima o dopo il deferimento. Nel primo caso la pena potrebbe essere ridotta della metà, mentre nella seconda opzione si vedrebbe la pena ridotta di un terzo. Nulla di certo ancora però considerato il fatto che bisognerà capire se la Juventus verrà ritenuta recidiva o meno avendo già violato l’articolo 4. Tutto quindi ancora da capire per quello che riguarda la Juventus che, dopo aver riottenuto i 15 punti, rischia di trovarsi davanti ad una nuova penalizzazione.

Un nuovo handicap, che potrebbe arrivare anche dal nuovo processo per la questione plusvalenze, che a sette giornate dalla fine del campionato andrebbe a colpire in maniera dura la formazione di Allegri. I bianconeri infatti avevano messo in atto una grande rimonta in classifica ma i tre ko di fila contro Lazio, Sassuolo e Napoli hanno frenato e non poco la corsa dei bianconeri ad un posto tra le prime quattro.

Per i bianconeri quindi si profila un finale di stagione ricco di impegni sia dal punto di vista del calcio giocato che per quello dei processi. Per la squadra di Allegri sarà fondamentale raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League (che sia dal campionato o dalla vittoria dell’Europa League) anche per gestire al meglio il prossimo calciomercato, avendo poi a disposizione un tesoretto più ingente durante l’estate.