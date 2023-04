Michael Schumacher, il mondo dello sport torna a sperare: la confessione del suo ex boss

Michael Schumacher potrebbe guarire e tornare presto a parlare anche pubblicamente: la confessione del suo ex boss accende le speranze dei fan

Arrivano finalmente novità su Michael Schumacher. Nei cuori dei fan si riaccendono nuovamente le speranze. Il pilota tedesco potrebbe presto tornare a vivere in un determinato modo, dopo essere stato per anni in un limbo di cui si conoscono pochi dettagli. A dare nuovamente adito alle speranze dei fan è stata una persona che lo conosce bene e che potrebbe avere notizie di prima mano sulle condizioni del campione tedesco. In particolare, stavolta a parlare è stato il suo ex boss Eddie Jordan, l’uomo che lo lanciò nel 1991 proprio nell’omonima scuderia, e che ora parla di possibile “miracolo“.

A distanza di pochi giorni dalla notizia dell’intervista “esclusiva” pubblicata da una rivista tedesca, uno scherzo di cattivo gusto realizzato sfruttando un’intelligenza artificiale, finalmente i fan possono tornare a sperare davvero in un miglioramento da parte del tedesco, campione del mondo per cinque volte con la Ferrari.

Quel “miracolo” da dieci anni atteso dal mondo intero, potrebbe infatti essere più vicino di quanto si possa credere. Lo ha fatto capire chiaramente proprio Jordan in una recente intervista, parlando di una cura che potrebbe cambiare completamente le condizioni dell’ex fuoriclasse della Formula 1.

Miracolo Schumacher: arriva una “cura incredibile”

Il sogno di tutti gli appassionati di motori è da dieci anni questa parte la ripresa di Schumi, la cui vita si è interrotta sulle nevi di Méribel. Notizie ufficiali sulle sue condizioni non arrivano ormai da tempo. Si susseguono solo sussurri, voci infondate, false speranze. E poi le dichiarazioni di chi lo ha conosciuto bene, e forse può aver avuto notizie dai familiari o dai pochissimi fortunati che possono vederlo nell’isolamento della sua abitazione. Persone come Jordan, che ha parlato di “cure incredibili” che potrebbero presto essere tentate.

Intervistato dal Daily Express, l’ex boss della Jordan ha ammesso che la medicina sta migliorando, e questo potrebbe portare molto presto a risultati fino a pochi anni fa inimmaginabili anche per la situazione di Schumacher.

Certo, anche le sue più che notizie reali sono speranze. Ma le sue parole non possono comunque far aumentare l’ottimismo in tutti coloro che hanno amato e amano l’ex pilota tedesco. “Finché al mondo c’è speranza e fede, tutto è possibile“, ha sentenziato Jordan. Parole di chi forse sa, ma non può dire. E tanto basta a far sì che tutti i fan del mondo possano tornare a scaldarsi, riaccendendo quella speranza troppo a lungo tenuta sopita dalla mancanza di novità anche da parte dei familiari di Michael, le cui condizioni sono state tenute sotto una campana di vetro.