Tennis, Rachel Stuhlmann a carte scoperte: il top lascia senza fiato

Il mondo del tennis non è solamente legato al campo ma, molto spesso, anche a tutti gli influencer che vogliono portare più appassionati. La situazione di Rachel Stuhlmann

Il mondo della pallina gialla e delle racchette ha bisogno, senza dubbio, anche di questi personaggi che hanno come mantra, anche quello di diffondere il verbo sui social network. In questa settimana possiamo vedere in campo uno dei tornei più importanti sulla terra rossa, nella Caja Magica di Madrid. Sono tanti gli assenti alla vigilia dell’evento madrileno che, ovviamente, riducono di molto lo spettacolo anche se coloro che invece sono presenti faranno del loro meglio per far divertire quelli che accorreranno ai campi nel corso della settimana. Il torneo spagnolo che precede il Master 1000 di Roma e il Roland Garros è un combined, quindi vedrà in campo sia il torneo femminile che quello maschile.

Per quanto riguarda i colori azzurri, non saranno presenti in campo sia Matteo Berrettini che Jannik Sinner, entrambi per infortunio. Il romano ha annunciato, attraverso i social network che non potrà essere della partita e che vuole recuperare al meglio, sperando di tornare in campo per il suo torneo di casa al Foro Italico. L’altoatesino, invece, a Barcellona ha rinunciato ai quarti di finale contro Lorenzo Musetti, dato che necessitava di riposo dopo questo inizio di stagione da star assoluta. Anche due big assoluti come Rafael Nadal e Novak Djokovic, il serbo nel torneo di Banja Luka settimana scorsa ha avuto problemi al gomito.

Tennis, Rachel Stuhlmann parla delle prossime settimane

Dal punto di vista del movimento al femminile invece, Rachel Stuhlmann è una delle influencer tennistiche più amate nel panorama dei social network. Sono tanti i fan che hanno deciso di seguire tutta la sua vita, affiancata ovviamente al tennis, dato che posta video e foto sia nei tornei che durante suoi allenamenti.

Rachel Stuhlmann ha deciso di mandare in tilt tutti coloro che la seguono, con uno scatto postato sui account ufficiali. La stupenda atleta, infatti, ha postato una sua foto appoggiata alla rete di un campo da tennis, con un top arancione che ha messo in mostra tutte le sue forme, mandando totalmente in tilt tutti i suoi seguaci. L’influencer ha utilizzato questo post per pubblicizzare i suoi impegni della settimana, dove sarà impegnata in alcuni allenamenti importanti, in vista del suo viaggio a Parigi durante il secondo slam dell’anno, il Roland Garros.