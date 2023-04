Totti-Roma, clamoroso ritorno? La rivelazione è ufficiale

L’ex attaccante Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile ritorno alla Roma da dirigente: nuovo annuncio in diretta

Tra i calciatori c’è chi è riuscito a rendersi protagonista di una carriera letteralmente leggendaria. Uno di questi, in tal senso, è senza dubbio Francesco Totti, divenuto nel corso degli anni il simbolo più grande di un club. Il ‘Pupone’ ha sposato a vita la causa della sua amata Roma, squadra per cui tifava sin da bambino.

Una storia d’amore quasi senza precedenti, che è stata anche messa in difficoltà da alcuni eventi. Su tutti il tentativo da parte del Real Madrid di assicurarsi le prestazione dell’ex numero dieci giallorosso, il quale ovviamente fu tentato dalla possibilità di dire addio alla ‘Magica’ e trasferirsi nella capitale spagnola. Sicuramente avrebbe vinto più trofei, magari sarebbe pure riuscito a mettere le mani sul Pallone d’Oro (un riconoscimento che Totti meritava per la sua carriera straordinaria). Nonostante ciò, il classe ’76 – 46 anni compiuti lo scorso 27 settembre – non si è mosso dalla città in cui è nato. L’intero popolo romanista lo ha amato e continuerà ad amarlo profondamente per questo motivo. Un legame indissolubile, che richiama il concetto astratto di infinito. I tifosi, non a caso, lo hanno sempre difeso, rimanendogli accanto pure nei momenti difficili.

Il più complicato in assoluto forse è stato quello relativo al ritiro. L’ex attaccante si sentiva ancora in grado di poter dare un contributo importante alla Roma, ma Luciano Spalletti – allenatore della truppa capitolina all’epoca – non la vedeva proprio allo stesso modo. Il rapporto tra i due, infatti, è degenerato nel giro di qualche mese, complici le varie frecciatine lanciate a distanza da entrambi (e anche dall’ex moglie di Totti Ilary Blasi). Poi si è giunti alla fatidica data: il 28 maggio 2017, giorno dell’ultima gara della carriera del ‘Pupone’. Giornata estremamente triste per ciascun tifoso giallorosso, ma anche per ogni appassionato di calcio. In questi casi si va oltre al tifo, perché Totti rappresenta un patrimonio storico del mondo del pallone, che appartiene a tutti senza distinzione di maglia.

Totti e il ritorno alla Roma: nuovo annuncio dell’ex capitano giallorosso

L’ex capitano giallorosso, dal canto suo, ha provato ad intraprendere la carriera da dirigente sempre all’interno dell’organigramma romanista, però l’esperienza non è stata affatto positiva. Il presidente era James Pallotta, con l’imprenditore statunitense che pensava a Totti più come una figura di rappresentanza, utile ad espandere il brand Roma nel mondo.

La leggenda romanista, invece, desiderava un ruolo significativo che gli permettesse di incidere maggiormente sulle scelte di mercato e su alcune dinamiche riguardanti la parte tecnica. Un po’ quello che è accaduto a Paolo Maldini col Milan. Ora a capo della Roma ci sono i Friedkin e Totti, ai microfoni di ‘Dazn’, è tornato a parlare di un possibile ritorno in qualità di dirigente: “I matrimoni si fanno in due, è sempre così. Non dipende da me“. Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Chissà che il magnate texano (d’adozione) non possa convincersi ad offrire un incarico del genere all’ex bandiera giallorossa.