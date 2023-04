“Non mi piace”: Valentino Rossi va all’attacco

Valentino Rossi torna a parlare e lo fa a modo suo, lasciando come al solito il segno. I tifosi sono rimasti davvero sorpresi

“Il Dottore” non ha voluto fare zero a zero e si è espresso in modo chiaro. La scorsa settimana era impegno nella 3 Ore di Monza, all’interno del GT World Challenge che ora rappresenta il suo mondo.

Il campionato endurance è diventato il mondo di Valentino Rossi, impegnato con la BMW nel GT World Challenge Europe, con gare di durata che da sempre lo hanno attirato. Nello scorso week end lo abbiamo visto in pista a Monza, dove ha avuto una discreta sfortuna dovendosi ritirare a causa di un problema tecnico.

Il suo obiettivo in questo momento è quello di prepararsi al meglio per la 24 Ore di Le Mans. Nel 2024 la gara endurance più famosa e rinomata del mondo vedrà probabilmente anche il #46 tra i grandi nomi al via. Come fatto da Fernando Alonso, anche per Rossi vincere in una categoria che non è la sua sarebbe una dimostrazione di completezza davvero unica per un pilota. Lui che ha dominato per oltre un decennio in MotoGP, sconfiggendo i più grandi piloti in circolazione, di almeno due generazioni, adesso devo pensare alle quattro ruote.

Tuttavia in una recente intervista rilasciata a “La Stampa”, Rossi ha voluto parlare di quello che ha rappresentato per lui la MotoGP e di cosa pensa dell’attuale campionato della classe regina.

Valentino Rossi non ha dubbi: “Non mi piace la MotoGP attuale”

Rossi si è sbilanciato parlando di un cambiamento importante della MotoGP dopo il suo ritiro. Si perché da sport di grande diffusione (in Italia) dal punto di vista degli ascolti televisivi, il Motomondiale è tornato ad essere uno evento per appassionati. Prima invece in molti non perdevano occasione di guardare le imprese del “Dottore“, al pari di quanto avveniva magari con Tomba nello sci.

“Forse è stata una combinazione dei miei risultati e del mio modo di essere anche fuori dalla pista”, ricorda Rossi.

Il cambiamento con gli anni ’90 è piuttosto lampante e oggi il mondo dello sport è profondamente diverso. Le stelle non sono più leggende e fanno fatica ad entrare nel cuore degli appassionati come avveniva prima.

Rossi poi ha voluto esprimere anche il suo giudizio sull’attuale MotoGP e sui suoi interpreti sottolineano come siano sono tutti amici: un fattore per lui non troppo positivo. “La verità è che non importa che mestiere tu faccia ma se nascondi sempre tutto allora per me diventa una finzione”.

Anche i tifosi italiani hanno grande nostalgia dei tempi in cui lui e Biaggi si scontravano a suon di duelli in pista e dichiarazioni taglienti.