Tacchi e gonna da applausi: Lindsey Vonn strepitosa

Lo scatto di Lindsey Vonn è meraviglioso. Eleganza e sensualità a portata di click per tutti i follower: la reazione è ovviamente esagerata

Il pubblico si ritrova davanti all’ennesimo scatto da urlo. A furia di vedere certe foto molte persone potrebbero perdere l’uso abituale della parola. Questa non è una reazione da biasimare, considerando il contenuto di certi scatti. Per capire al meglio la situazione bisognerà però prima approfondire chi è Lindsey Vonn. Si tratta di una personalità decisamente interessante, capace di andare ben oltre il “semplice” aspetto fisico, abbinando alla bella presenza anche uno straordinario talento.

Lei è prima di tutto una sportiva d’eccezione. Si tratta di un’ex sciatrice alpina professionista, di nazionalità statunitense. Nel suo paese di nascita è una delle figure sportive di maggiore rilievo, essendo stata la numero uno indiscussa dal decennio che va dal 2000 al 2010. Ben 82 vittorie nell’arco di tutta la sua carriera, per un’atleta che ha effettivamente scritto la storia di uno sport. La sua storia sportiva è inoltre molto particolare. Questo per via di una vicenda privata che l’ha riguardata in prima persona.

Prima del suo matrimonio ha sempre gareggiato sotto il nome di Lindsey Kildow. Dopo però ha deciso di cambiare, prendendo il cognome “Vonn” dal marito dell’epoca. Nel 2011, quando è stata annunciata la loro separazione, ma lei ha scelto comunque di mantenere quel cognome. Sia nelle competizioni ufficiali che in generale. I motivi di questa scelta non sono mai stati resi noti. O almeno questo è quanto è dato sapere.

Nel 2019 è andata in scena l’ultima gara della sua carriera, con tanti riconoscimenti e altrettanti risultati ottenuti in un periodo incredibilmente duraturo. Ha dimostrato sicuramente costanza e dedizione. Oggi la sua dimensione sono i social. E come si potrà vedere, anche nelle piattaforme il suo successo è rimasto intatto…

Lindsey Vonn stupisce tutti: che curve!

Lindsey Vonn non ha avuto a che fare con delle curve solo sulla pista da scii. Bensì anche di fronte allo specchio, dato il suo fisico meraviglioso. Anche in questa foto, per quanto elegante al massimo, non ha perso occasione di dimostrare una delle sue qualità migliori in assoluto.

Non solo la tuta per sciare le dona. Anche con gonna e tacchi sa essere una vera e propria bellezza, cosa che ovviamente le è stata riconosciuta da tutti. A parlare per lei sono i tanti commenti che ogni giorno le vengono rivolti.