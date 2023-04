Calciomercato: sceicchi comprano il club, Neymar primo colpo

Neymar si candida ad essere il primo colpo di calciomercato degli sceicchi. I tifosi sognano in grande.

Neymar è ormai in rottura con il PSG e per lui questi potrebbero essere gli ultimi mesi con il club parigino considerando che esiste la possibilità di un trasferimento nel giro di poco tempo per iniziare una nuova esperienza.

Stando secondo le ultime indiscrezioni, Neymar potrebbe essere il primo colpo di calciomercato degli sceicchi. L’obiettivo è quello di fare il proprio esordio nel migliore dei modi e quindi il brasiliano rappresenta il giusto giocatore per presentarsi ai nuovi tifosi. Naturalmente vedremo se alla fine ci sarà questa opportunità oppure non si riuscirà ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Mercato: Neymar il primo colpo, i tifosi sognano in grande

Neymar ha sicuramente voglia di rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile. La sua esperienza al PSG, nonostante un inizio scintillante, sembra essere ormai arrivata agli sgoccioli per diversi motivi (il principale è di carattere comportamentale) e quindi il suo entourage si è già mosso per andare a individuare la giusta squadra per consentire al calciatore di rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile.

Stando a quanto riferito dal Sun, il Manchester United potrebbe regalarsi il colpo Neymar con Al Thani proprietario. Lo sceicco ha intenzione di prendere in mano il club inglese e a questo punto l’ipotesi di fare un regalo importante durante il calciomercato estivo esiste anche se, come detto in precedenza, si tratta assolutamente di una indiscrezione che dovrà trovare delle conferme nelle prossime settimane.

La prima cosa da fare è sicuramente arrivare ad una fumata bianca per il passaggio di proprietà e solamente successivamente si inizierà a ragionare sugli acquisti da fare in vista della prossima stagione e sicuramente Neymar è uno dei possibili colpi considerando anche il fatto che stiamo parlando di un giocatore di assoluta qualità e soprattutto destinato ad alzare il livello del club.

Ultime Neymar: l’addio al PSG sembra certo

Al momento l’unica certezza sembra essere rappresentata dall’addio di Neymar al PSG durante il calciomercato estivo. Continuare insieme sembra essere molto complicato considerando anche i diversi problemi registrati in passato e per questo motivo si sta lavorando per arrivare ad un accordo sulla cessione.

Si tratta, come detto in precedenza, di una trattativa molto complicata per diversi motivi e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Il Manchester United si candida sicuramente ad acquistarlo, ma prima servirà il passaggio di proprietà e quindi Al Thani dovrà concludere l’operazione.