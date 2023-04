E’ ormai da anni una colonna portante di Sky Sport, Federica Masolin. La giornalista continua a narrare le vicende della Formula 1

E’ soprannominata la Venere del paddock. Tifosi, appassionati, anche gli stessi addetti ai lavori sono letteralmente conquistati da colei che su Sky Sport racconta da anni le vicende mirabolanti della Formula 1. Parliamo ovviamente di Federica Masolin, la trentasettenne giornalista milanese che nel corso del tempo è diventata una vera e propria icona del mondo del giornalismo sportivo. Per far intendere quanta popolarità abbia acquisito la cronista milanese, basta citare uno striscione esposto da alcuni tifosi durante l’ultimo gran premio d’Italia a Monza: “Non siamo qui per nessun team, ma solo per la Masolin“.

Ed è vero che spesso si ha la netta che vera la protagonista delle gare che si svolgono sui circuiti di tutto il mondo sia proprio lei, molto più di piloti e team principal. Brillante, dinamica, spiritosa e ovviamente bellissima, Federica Masolin ha ormai conquistato un numero di fan quasi superiore a quello di molti piloti di Formula 1. “Cerco solo di svolgere al meglio il mio lavoro“, si schernisce la diretta interessata.

La verità è che la bella giornalista milanese è molto apprezzata da tutti gli attori del Circus, di alcuni dei quali è diventata anche un’ottima amica. Qualche anno fa addirittura si erano diffuse voci e indiscrezioni in merito a una sua presunta love story con il pilota tedesco quattro volte campione del mondo, Sebastian Vettel. Sembra che addirittura Toto Wolff, il manager austriaco e principale stratega della Mercedes pluricampione del mondo, abbia un debole per lei.

Torna la regina della F1, Federica Masolin: che gonna! Tifosi senza fiato

Lei a dir la verità non se ne cura e continua a svolgere il suo lavoro con la passione e la grinta di sempre. Coadiuvata come al solito da Davide Valsecchi, suo fedele e affidabilissimo partner di lavoro da anni, Federica Masolin ha iniziato con il consueto piglio anche questa stagione, di Formula 1, l’ennesima da quando è entrata a far parte della squadra di Sky Sport.

E a quanto pare nonostante la ripetitività di certi rituali, di una liturgia che in fondo è sempre uguale a se stessa, la splendida giornalista milanese continua a vivere ogni mondiale di Formula 1 con lo stesso entusiasmo di sempre. E continua a far impazzire i suoi fan, come nell’ultimo scatto postato sul suo profilo Instagram. Una foto in cui risaltano le sue bellissime gambe, in evidenza grazia a una gonna decisamente corta.