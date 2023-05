Tutto vero, torna Andrea Iannone: dove correrà

Una moto subito pronta per Andrea Iannone: il pilota abruzzese è carico per il suo grande ritorno in pista. I fan vogliono accoglierlo nuovamente

La squalifica per doping è stata una dura mazzata per la carriera di Andrea Iannone, una pena importante per uno dei piloti migliori del mondo motoristico. La stroncatura della Wada (che si aveva fatto ricorso al Tas) sta quasi finendo: il pilota italiano tornerà più determinato che mai.

La carriera di Iannone è stata pesantemente azzoppata dalla condanna per doping, apparsa per molti sportivi anche spropositata. Quattro anni di squalifica per il pilota, uno stop davvero brusco per uno degli italiani più vincenti di questi ultimi anni. Prima del fermo per doping, i numeri dell’ex ducatista sono stati importanti con 247 gran premi disputati nel motomondiale, entrando 35 volte sul podio e vincendo 13 gp.

La squalifica sta quasi finendo, a fine anno potrà tornare a correre, l’ex pilota di Ducati, Suzuka e Aprilia si è allenato duramente in questi mesi ed è pronto al ritorno in pista.

Iannone torna in pista, moto pronta per lui

Il pilota – famoso anche per le sue storie d’amore con Belen Rodriguez ed Elodie – vuole dimostrare di essere uno sportivo in forma e soprattutto mettersi alle spalle un periodo davvero difficile. Negli ultimi tempi è stato anche istruttore delle giovani leve, ma tornare su una moto da protagonista avrà senza dubbio tutto un altro sapore. È proprio un clamoroso ritorno che sta appassionando gli sportivi, ci sarà una seconda chance. Iannone tornerà nella Ducati, ma in Superbike: una svolta per il pilota che sarebbe ancora agli ordini della scuderia di Borgo Panigale.

Come riportato da gpone.com, il team della Ducati Go Eleven vuole ingrandirsi in Superbike, puntando su una seconda moto per il prossimo campionato delle derivate e il nome di Iannone sarebbe quello adatto, sfruttando la sua grande voglia di riscatto. Il ritorno in pista con la Ducati è davvero importante, i test fatti di recente sulla pista di Misano sono già un indizio importante per le intenzioni future.

Proprio con la Ducati arrivarono le maggiori soddisfazioni in MotoGp e tornare nella scuderia chiuderebbe quasi un ciclo. Iannone è determinato, ha ancora fame sportiva e punta a un riscatto seppur partendo da una categoria ben diversa. La voglia di correre ancora a 33 anni sarà la benzina più importante per questo nuovo percorso.