L’Arsenal vuole il titolo, si impone per 3-1 sul Chelsea

Non c’è storia all’Emirates Stadium, l’Arsenal torna a vincere e riscatta la sconfitta contro il City a danno del Chelsea che esce malconcio dal rettangolo verde dopo un 3-1 perentorio. Il derby londinese viene deciso dal tris dei Gunners a firma di Odegaard autore di una doppietta e Gabriel Jesus, il gol della bandiera per gli ospiti è stato di Madueke.

E’ lotta al titolo, l’Arsenal non si arrende

Dopo tre pareggi e la sconfitta contro la diretta rivale al titolo di campione d’Inghilterra la squadra di Mikel Arteta ritrova la via del successo e torna, almeno temporaneamente, in testa alla classifica della Premier League a quota 78 punti. Il Manchester City scenderà in campo domani sera alle 21.00 contro il West Ham, la squadra di Guardiola dista solo due punti dall’Arsenal e in caso di vittoria tornerebbe capolista; resta comunque da sottolineare che i Citizens hanno ancora due sfide da recuperare.

Solo Arsenal, Chelsea in caduta libera

Pronti, via! Chelsea desaparecido, in campo nei primi 45’ di gioco si vede solo l’Arsenal. A sbloccare il risultato dopo appena 18’ ci ha pensato Martin Ødegaard da centro area, che con il sinistro insacca la sfera sotto l’incrocio dei pali. I Blues cercano la risposta immediata con Chilwell ma il tiro viene intercettato da Ramsdale. Appena superata la mezz’ora ecco il raddoppio dei Gunners che vede sempre Ødegaard protagonista. Ancora una volta l’assist è di Xhaka, che favorisce il tiro perfettamente indirizzato all’angolino alla destra di Arrizabalaga.

Black out totale per gli uomini di Lampard che verosimilmente perdono ogni speranza solo 3’ più tardi, quando al 34’ Gabriel Jesus trova il tris dall’area piccola. Si torna negli spogliatoi con un finale già scritto.

Nella ripresa poco cambia, il reparto arretrato del Chelsea si chiude, con una reazione alquanto tardiva, e nega il poker ai Gunners. A nulla serve accorciare le distanze con Madueke al 64’, il triplice fischio sancisce un passivo pesantissimo per i Blues. Il Chelsea è in caduta libera, l’Arsenal riapre la lotta scudetto in cui, evidentemente, non ha mai smesso di credere.