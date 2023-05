Clamoroso Djokovic, la decisione è definitiva: c’entra di nuovo il Covid

Decisione ufficiale che cambia in maniera radicale la carriera di Novak Djokovic. Una notizia che era nell’aria ora è certa e per il serbo si aprono nuove porte.

Il tennista classe 1987 negli ultimi anni ha fatto spesso notizia sia per le sue imprese sportive che per le sue scelte riguardo il vaccino anti Covid-19.

Negli ultimi anni infatti sono stati preclusi diversi tornei al tennista serbo che non ha potuto raggiungere alcuni Paesi che non permettevano l’ingresso agli atleti non vaccinati. Il serbo si è trovato quindi a perdere punti in classifica ATP ed a perdere la prima posizione nel ranking. Primo posto che poi Djokovic è riuscito a recuperare grazie agli ottimi risultati ottenuti nei tornei dove ha potuto partecipare. Ora però arrivano importanti notizie in merito con l’atleta che potrà rivedere i suoi piani.

Arriva la notizia che cambia la carriera di Djokovic: ora è ufficiale

Gli Stati Uniti hanno deciso di terminare le restrizioni riguardanti l’ingresso di persone non vaccinate per il Covid-19 a partire dal prossimo 11 maggio. Sarà quindi possibile per il tennista numero uno al mondo tornare a disputare importanti tornei mondiali.

Sarà quindi possibile vedere in campo Djokovic nel torneo degli US Open che inizieranno alla fine di agosto. Il tennista classe 1987 potrà anche tornare a disputare Masters 1000 come quello di Cincinnati ed a Toronto. Una possibilità che porterà Djokovic a cercare di racimolare altri punti che possano garantirgli la permanenza in cima alla classifica ATP. Un cambio radicale per la carriera dell’atleta che avrà quindi l’opportunità di tornare a misurarsi su campi che dove non ha potuto recarsi.

L’esperto atleta serbo deve guardarsi infatti dall’ascesa dei talenti più giovani come Alcaraz che tallona proprio l’attuale numero uno. Al momento lo spagnolo è impegnato a Madrid con l’opportunità di arrivare a pochissimi punti dal serbo in caso di vittoria del torneo. Un torneo, quello della capitale spagnola, nel quale non sono presenti i tennisti azzurri. Berrettini, Sinner e Musetti non ci sono mentre Sonego è stato eliminato al primo turno.

Sono partite invece le qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia. Non ci sarà Berrettini per infortunio ma c’è grande fiducia nel clan azzurro sul percorso che potranno compiere Musetti e Sinner con la speranza di arrivare fino al successo. Finale del torneo che è fissata per il prossimo 21 maggio.