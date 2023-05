Hamilton fa sognare i tifosi: clamoroso annuncio

Lewis Hamilton ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti dopo il GP di Baku: le sue parole hanno acceso i tifosi

Il pilota della Mercedes ha commentato la prestazione del team in Azerbaijan per poi proiettarsi sul futuro. La F1 si è messa alle spalle il quarto GP dell’anno. A Baku ha dominato ancora una volta la Red Bull con un super Perez, che ha vinto sia la Sprint che la gara della domenica.

Segnali positivi sono arrivati per la Ferrari, con Leclerc che ha ottenuto entrambe le pole position, senza però reggere il passo gara dei rivali: ancora una volta, ci sono stati problemi nella gestione delle gomme. Chi ha fatto un passo indietro, invece, è stata la Mercedes, con Hamilton che ha chiuso in P6 dopo il secondo posto di Melbourne. L’inglese, però, è già proiettato sul futuro: le sue parole dopo il Gran Premio hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi.

Hamilton, le dichiarazioni esaltano i tifosi

Non è stato un weekend indimenticabile per la Mercedes. Russell non ha superato il Q2 (ha poi chiuso la gara in P8), ma ha dato il massimo nella Sprint arrivando quarto: in questa occasione, però, ha avuto un battibecco con Verstappen a causa di una partenza molto aggressiva. Hamilton, invece, ha ottenuto un settimo posto nella Sprint ed è arrivato sesto nel GP. Si è trattato di un passo indietro per il team tedesco, che in Australia sembrava competitivo.

Per il sette volte campione del mondo è stato un Gran Premio difficile: ha trascorso gran parte della corsa dietro a Sainz, ma non è mai riuscito a raggiungerlo, nemmeno sul lunghissimo rettilineo (di cui si è lamentato a causa dell’accorciamento della zona DRS). Dopo la gara, però, Hamilton si è mostrato fiducioso e ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti riguardanti l’immediato futuro.

Parlando ai microfoni di Sky Sport F1, il pilota ha affermato di essere orgoglioso della squadra e di essere felice della mentalità vincente che si respira nel team. Inoltre, ha aggiunto di essere ottimista in vista del futuro e, a tal proposito, ha svelato un aspetto molto importante. Hamilton, infatti, ha sottolineato come non veda l’ora di arrivare al Gran Premio di Imola, perché in quell’occasione la Mercedes apporterà diverse modifiche alla macchina.

L’inglese ha specificato come non si sa se si tratterà di un aggiornamento valido, ma ha ribadito che si tratterà di una novità. La rivoluzione riguarderà le fiancate: via quelle attuali per far spazio ad un concetto di pancia simile a quello della Red Bull. Prima, però, andrà in scena il GP di Miami: l’appuntamento è per domenica.