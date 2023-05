Valentino Rossi non ha mai smesso di sognare un clamoroso ritorno in MotoGP. E l’annuncio di poco fa ha mandato in visibilio tutti i suoi tifosi

E’ come se non se ne fosse mai andato. E’ come se il ritiro dalle competizioni, annunciato durante l’estate del 2021, abbia rappresentato solo un passaggio obbligato al cospetto di una carriera unica e inimitabile e che ha preso altre direzioni. Ma alla fine Valentino Rossi torna sempre lì, perchè la MotoGP esercita un’attrazione magnetica e irresistibile. Per il fuoriclasse di Tavullia, nove volte campione del mondo, il motomondiale sarà sempre la competizione più affascinante. Ed è per questo che vedere il Dottore aggirarsi per il paddock prima di una gara non suscita alcuna sorpresa.

In realtà l’ex campione pesarese ha ancora buoni motivi per frequentare i circuiti dei Gran Premi. In primis la presenza dei piloti in quota Ducati che gareggiano per la Racing VR46, il team di sua proprietà che in questa prima parte di stagione ha ottenuto degli ottimi risultati. E poi perchè Valentino nell’ambiente delle moto ha ancora tanti amici che fanno a gara per ottenere i suoi preziosi consigli. Del resto, chi se non lui è in grado di offrire sostegno e aiuto agli atleti più giovani e inesperti.

Ma da oggi c’è un’altra validissima ragione che spingerà il Dottore a farsi vedere con maggiore frequenza ai box: la Yamaha, che per sedici anni è stata la moto di Valentino Rossi con la quale ha conquistato ben quattro dei suoi nove titolo mondiali complessivi, ha dato un annuncio capace di scatenare l’entusiasmo incontenibile dei sostenitori del Dottore.

MotoGP, il ritorno di Valentino Rossi: “Grande emozione”. La Yamaha entusiasta

La scuderia di Iwata ha comunicato di aver nominato il nove volte campione del mondo ambasciatore ufficiale del brand. Un modo come un altro per proseguire il legame ormai indissolubile che si è creato nel corso degli anni tra Valentino Rossi e la casa giapponese.

I manager della Yamaha hanno espresso tutta la soddisfazione per un accordo che tiene vivo il rapporto con il grande campione pesarese. Il managing director Lin Jarvis ha sottolineato come il rapporto tra la scuderia nipponica e Valentino Rossi sia più attuale e vivo che mai. E ha ribadito che il Dottore continuerà a promuovere il marchio Yamaha in giro per il mondo, ovviamente non più in sella a una moto ma attraverso precise e studiate strategie di comunicazione.