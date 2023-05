Valentino Rossi dà un consiglio a Bagnaia: deve farlo assolutamente

Valentino Rossi, commentando le recenti gare di Pecco Bagnaia, ha consigliato il pilota Ducati nonché suo “allievo” della VR46 Riders Academy

Nel Gran Premio di Spagna c’è stata la prima presenza di Valentino Rossi nel paddock in questo campionato MotoGP 2023. Il nove volte campione del mondo è andato a Jerez per supportare i “suoi” piloti e il suo team.

Per coloro che fanno parte della VR46 Riders Academy è stato sicuramente uno stimolo in più. E anche per gli uomini della sua squadra. Sono tutti molto riconoscenti al Dottore e la sua presenza è stata anche utile per qualche consiglio. Uno della sua esperienza ha sempre qualche buona parola che può risultare preziosa per un pilota.

Valentino Rossi e il “suggerimento” a Pecco Bagnaia

La VR46 Riders Academy finora ha incoronato due campioni del mondo. Il primo è stato Franco Morbidelli in Moto2 nel 2017, poi è toccato a Francesco Bagnaia vincere in Moto2 nel 2018 e poi in MotoGP nel 2022. Quest’ultimo ha grandi pressioni nella nuova stagione, essendo il chiaro favorito alla vittoria finale.

Le pressioni non sono mancate neppure a Jerez, dove Pecco era chiamato a riscattarsi dopo le pesanti cadute nelle gare a Termas de Rio Hondo e Austin. In Argentina era secondo quando è caduto su pista bagnata, mentre negli Stati Uniti era il leader della corsa. Tanti punti buttati via. Ma in Spagna si è riscattato alla grande. Secondo nella sprint race, poi trionfatore nella gara principale. Ha riconquistato la leadership nella classifica generale MotoGP.

Bagnaia ha dovuto lottare contro i piloti ufficiali KTM, due ossi duri contro i quali è fondamentale avere una grande lucidità. Lui ha gestito tutto perfettamente, mettendo in pista una prova da campione vero. Poteva essere facile sbagliare, magari facendosi prendere dalla foga di voler vincere, però lui ha saputo fare le mosse giuste e ottenere un successo molto importante.

Prima della corsa era arrivato anche un consiglio da parte di Rossi, ovviamente dispiaciuto per i due passi falsi in Argentina e Texas: “Gli ho parlato – ha detto a Sky Sport MotoGP – e certamente non è semplice riprendersi dopo essere caduto. Gli ho solo detto che basta che vada più piano, perché tanto vince lo stesso”.

Interpellato sul suggerimento che gli ha dato Valentino, Bagnaia ha così evidenziato come abbiano fatto un discorso un po’ più ampio. “La sua era una battuta. Se il potenziale c’è, bisogna sempre utilizzarlo“. A Jerez è andato tutto bene, dovrà essere bravo anche nei prossimi gran premi a gestire tutto nella maniera migliore. Il secondo titolo MotoGP può essere suo, però deve evitare inutili errori.