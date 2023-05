Si infittiscono le voci secondo cui Charles Leclerc sia destinato a lasciare il team di Maranello a breve giro di posta. L’ipotesi è sempre più concreta

Il rapporto tra Charles Leclerc e la Ferrari potrebbe concludersi molto prima di quanto si possa immaginare. Il 25enne pilota monegasco è legato alla scuderia di Maranello da un contratto in scadenza a novembre del 2024. Dunque al netto di qualsiasi illazione, almeno fino al termine del mondiale di Formula 1 del prossimo anno Leclerc resterà alla guida del Cavallino Rampante. O almeno così dovrebbe essere, perchè le indiscrezioni e i rumors su un addio anticipato del talento monegasco si fanno sempre più insistenti. E del resto c’è chi su questa vicenda continua, tra una smentita e l’altra, a gettare benzina sul fuoco.

Non è un mistero che Leclerc sia insoddisfatto del rendimento della nuova vettura messagli a disposizione dall’area tecnica per questa stagione. Dopo i lusinghieri risultati ottenuti nella scorsa stagione, con il secondo posto conquistato sia nel mondiale piloti che in quello costruttori, sia il monegasco che Sainz speravano di compiere il definitivo salto di qualità e puntare con decisione alla conquista del titolo iridato. Ma sin dai primi riscontri in Bahrain si è avuta contezza della schiacciante superiorità della Red Bull sul resto della concorrenza.

L’altissima competitività del team di Milton Keynes ha spazzato via ogni tentativo delle altre scuderie di inserirsi nella lotta per il titolo e questo ha creato un misto di rabbia e rassegnazione tra i piloti delle altre vetture, Mercedes e Ferrari comprese. E se Lewis Hamilton non ha ancora deciso se proseguire ancora con le Frecce d’Argento, è altrettanto plausibile che Leclerc nutra forti perplessità sul suo futuro a Maranello.

Leclerc, Wolff conferma tutto: ora i tifosi della Ferrari tremano

E approfittando di questo stato d’animo del talento monegasco una scuderia concorrente potrebbe cercare di convincerlo a cambiare aria. A quanto pare sarebbe proprio il team di Brackley a esercitare una forte attrazione nei confronti di Leclerc. Del resto, il 2024 non è poi così lontano ed è legittimo che Charles si possa guardare intorno.

E se poi a indossare i panni del ‘diavolo tentatore‘ è uno dei più importanti manager del Circus come Toto Wolff, diventa sempre più difficile opporre resistenza. Il team principal della Mercedes infatti in una recente dichiarazione ha lasciato chiaramente intendere come Leclerc rappresenti un’opzione più che vaida per il futuro. Ha aggiunto che per il momento non se ne parla, chiarendo però che un pilota come Leclerc va sempre tenuto sui propri radar.