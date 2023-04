GP Baku: Leclerc fa sognare la Rossa, Perez vince la Sprint Race

Il weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan di Baku è giunto al suo secondo giorno, ma ha già tenuto tutti con il fiato sospeso. Le emozioni sono iniziate ieri grazie a un Charles Leclerc che ha portato a termine una prestazione al limite della perfezione riconquistando la pole position che mancava in casa Ferrari da ben sei gran premi. Ancora il monegasco si è imposto oggi nella Sprint Shootout, ovvero le qualifiche per la Sprint Race, novità assoluta di quest’anno. Ad avere la meglio nella prima Sprint Race dell’anno è stata la Red Bull con Sergio Perez.

Leclerc e Ferrari, un amore corrisposto e pole position ritrovata

Un legame che va oltre le recenti delusioni, quello tra Charles Leclerc e la Ferrari e che il pilota non perde occasione di sottolineare davanti le telecamere al termine delle Qualifiche di ieri lasciando pochi dubbi sulle voci di corridoio che farebbero pensare ad un ipotetico addio: “Purtroppo siamo in un momento in cui tutte le mie parole sono usate per fare un po’ più di rumore. Io amo la Ferrari e voglio vincere con la Ferrari, in testa non ho nient’altro e spero che con queste parole sia tutto chiarito perché il mio desiderio è questo”.

189 giorni dopo l’ultima volta grazie al suo pilota più proficuo la Ferrari rivede la pole position, è la prima di questa stagione. 188 millesimi determinanti che hanno posto il monegasco davanti a Max Verstappen e la Red Bull. Sainz dista il compagno di 8 decimi ma trova comunque il posto in seconda fila al fianco di Sergio Perez per domenica.

Baku inizia a tingersi di rosso già venerdì, per poi intensificare il colore oggi. La Ferrari bissa la pole anche nella Sprint Shootout sempre con Leclerc avanti a bordo della sua monoposto.

Prima Sprint Race del 2023 a Perez

Nel pomeriggio cambia la sinfonia. È della Red Bull la prima Sprint Race del 2023.

Non basta il super weekend e l’ottima prestazione di Leclerc con la SF-23, è infatti Sergio Perez ad avere la meglio sul monegasco e sul compagno di scuderia Max Verstappen in questa prima Sprint Race dell’anno.

Prestazione solida del messicano che domina gli ultimi nove giri della race, ai danni di una Ferrari che sembra ancora soffrire nel passo gara. Leclerc in partenza è perfetto, tiene la posizione su Perez e tenta la fuga, dietro bagarre Russel/Verstappen per la terza posizione, seguono Sainz, Hamilton e Alonso.

Safety Car al giro 2, a causa di un incidente che vede protagonista Tsunoda, che dopo il contatto con il muro perde una ruota e rompe l’asse di convergenza.Alla ripartenza ancora bene Leclerc fino al giro 8, da lì comincia il dominio di Sergio Perez fino al termine della Sprint, la Ferrari chiude al secondo posto con un ottimo Leclerc, a seguire Verstappen, Russel, Sainz, Alonso, Hamilton, Stroll, Albon e Piastri a chiudere la top 10.

Domani il via del Gran Premio di Baku alle ore 13:00. Leclerc vincitore della Shootout scatterà dalla pole, con lui in prima fila Max Verstappen, seconda fila per il vincitore della Sprint Race Sergio Perez.