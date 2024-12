Bagnaia-Marquez nei guai, scatta l’allarme: i tifosi incrociano le dita

La nuova coppia in Ducati deve già guardarsi le spalle perché il mondiale 2025 rischia di partire con una difficoltà dalla concorrenza

La stagione 2024 di Moto GP si è chiusa da poche settimane con la vittoria del titolo di Jorge Martin, al primo successo in classe regina. Lo spagnolo è riuscito ad avere la meglio di un avversario dato favorito da molti come Francesco Bagnaia che aveva già vinto gli ultimi due mondiali di fila. Manca sempre meno alla partenza del campionato 2025 nel quale ci sono molte novità interessanti che possono cambiare le carte in tavola.

La Ducati nel prossimo mondiale schiera una coppia di grande peso sulle sue moto ufficiali, quella formata dal già citato Bagnaia e dal pluricampione del mondo, Marc Marquez. Il pilota spagnolo farà coppia con Pecco per cercare di tornare a vincere dopo diversi anni un titolo che gli manca molto. Tuttavia, questo super duo dovrà guardarsi le spalle fin da subito per l’elevata concorrenza che arriva dagli altri team.

Lanciata la sfida e titolo mondiale già in bilico: Bagnaia e Marquez ai ripari

Uno dei piloti italiani maggiormente in rampa di lancio nelle ultime stagioni è stato senza dubbio Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano in sella alla sua Pertamina Enduro VR46 nel 2025 ha una grande opportunità per competere guidando una moto Ducati di grande potenza.

In una recente intervista concessa a ‘GPOne’, ha però voluto ribaltare la pressione su altri due colleghi come Bagnaia e Marquez con queste parole: “È una responsabilità, è un qualcosa che cerco da tutta la vita, ma allo stesso tempo non siamo noi i ‘Rossi’ ad oggi, quindi in realtà possiamo ancora giocare. La responsabilità di essere in un team ufficiale è diversa, lì devi vincere, quindi credo che quel tipo di responsabilità ce l’avranno soprattutto Pecco e Marc“.

Di Giannantonio ha poi concluso parlando dei suoi obiettivi per il mondiale 2025 per il quale cercherà di partire subito al meglio provando a superare i problemi legati alla sua recente operazione alla spalla: “Noi potremo divertirci molto, provare ad essere gli outsider, potremo provare a rompergli le scatole, e questo mi darà anche l’occasione di imparare molto da loro lavorando sul loro stesso piano. Non vedo aspetti negativi quindi, ma solo una grande opportunità. Mi spiace di non aver fatto podi quest’anno, per la squadra, vorrei davvero fare bene per vederli festeggiare”.