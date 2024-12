Bologna, l’identità ormai è chiara. La partita contro il Benfica deve servire da esempio per il campionato

Un buon punto per il Bologna in casa del Benfica, una reazione d’orgoglio da parte dei ragazzi di Vincenzo Italiano che, su un campo difficile, hanno confermato quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite di campionato. Un punto di rabbia e grande agonismo, ed ecco che arrivano ora i primi rimpianti, perché le partite in casa contro Shaktar, Monaco e Lille potevano portare a un altro epilogo.

Italiano, nel post partita, ha affermato come questa squadra abbia ormai un’identità molto chiara ed è vero. Lo abbiamo visto nelle ultime gare di campionato, dove nonostante qualche assenza di troppo la squadra ha cominciato a girare secondo quella che è la filosofia dell’ex tecnico della Fiorentina. Il viaggio in Champions bisognerà goderselo fino alla fine, ma è in campionato che il Bologna deve continuare a premere sull’acceleratore, per provare a rimanere in Europa anche il prossimo anno. L’obiettivo ora resta la Conference League, la terra di Italiano, che in queste ultime settimane ha spento le polemiche e ha preso per mano la squadra.