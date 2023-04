Leclerc in Mercedes, tutto confermato: tifosi Ferrari increduli

Leclerc non esclude un futuro passaggio in Mercedes: i tifosi della Ferrari sono un po’ preoccupati dalla situazione

La Ferrari sta deludendo in questo inizio di campionato di F1 2023. Le aspettative erano ben altre. Non solo la Red Bull ha un grande vantaggio, ma davanti ci sono anche Aston Martin e Mercedes.

La SF-23 non si è rivelata una macchina vincente. Sono già stati annunciati importanti aggiornamenti per migliorarne la competitività, però probabilmente sarà troppo tardi per pensare di aggiungersi alla lotta per il titolo mondiale. Una situazione che in parte stupisce, perché l’ex team principal Mattia Binotto aveva assicurato che dopo il Gran Premio di Francia del 2022 la scuderia si era concentrata principalmente sulla nuova monoposto, quindi era normale aspettarsi ben altre prestazioni in questo avvio di stagione.

F1, Leclerc non chiude a un futuro in Mercedes

Charles Leclerc è profondamente deluso da questa situazione, anche se continua a ribadire di credere ancora nella Ferrari. È al quinto anno con la squadra e sperava che potesse essere quello giusto per puntare a laurearsi campione del mondo. Anche Michael Schumacher vinse alla quinta stagione in rosso, però il tedesco aveva già lottato per il titolo nel 1997 e nel 1998. E la scuderia di Maranello lo sfiorò nel 1999 con Eddie Irvine, che divenne la prima guida dopo l’infortunio di Schumi a Silverstone.

Finora Leclerc non ha mai potuto battagliare per la corona iridata fino alla fine di un campionato. Solo nel 2022 è stato in corsa per la prima parte della stagione, poi la Red Bull ha preso il largo e ha dominato con Max Verstappen. Il 2023 poteva essere l’anno del riscatto, ma le prime gare del calendario hanno detto chiaramente che al 99% l’assalto al titolo sarà rinviato.

Il contratto di Leclerc scade nel 2024 e c’è incertezza sul rinnovo. Da tempo si parla di un forte interesse della Mercedes, che potrebbe firmare un prolungamento annuale con Lewis Hamilton (scade a fine 2023) e poi ingaggiare il monegasco per sostituire il sette volte campione del mondo.

Arrivato a Baku per il Gran Premio d’Azerbaigian, Charles è stato interpellato sui rumors inerenti un possibile futuro passaggio in Mercedes e ha così risposto: “Non ci ho parlato, non ancora. Sono completamente concentrato sul progetto Ferrari. Ho fiducia per il futuro, poi si vedrà”.

Il driver del Principato di Monaco non può scartare totalmente l’ipotesi di un addio alla sua attuale scuderia, ma in questo momento è focalizzato sul presente. Cercherà di dare il massimo e più avanti farà le sue valutazioni sul futuro.