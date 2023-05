Si ritira a 28 anni: lacrime nel mondo dello sport

Il mondo dello sport è sconvolto per una decisione clamorosa e inattesa: a soli 28 anni ha deciso di lasciare l’agonismo senza ripensamenti

Le stagioni che precedono gli anni bisestili, per il mondo della neve e del ghiaccio sono sempre particolari. Salvo rare eccezioni, come nel biathlon o nello slittino che hanno cadenza annuale, non ci sono Mondiali e le Olimpiadi sono lontane ancora tre anni. Ecco perché per molti arriva il momento di fare un bilancio e c’è chi prende decisioni dolorose.

Nei mesi scorsi erano già arrivati gli annunci del ritiro di due big dello sci come Matthias Mayer e Beat Feuz, entrambi vincitori di ori olimpici e di diverse gare in Coppa del Mondo. Nonostante l’età media in questa disciplina sia cresciuta, hanno preferito dire basta adesso e dedicare più tempo alla famiglia oltre che ai loro interessi.

Nelle ultime ore è arrivata un’altra notizia che ha scosso allo steso modo il mondo dello sci, quella di un altro ritiro eccellente a soli 28 anni. Ian Gut ha deciso di staccare con il mondo dell’agonismo che lo ha visto impegnato fin da quando era ragazzino. In effetti a livello giovanile prometteva moltissimo, ma poi non è mai riuscito a confermare tutte le aspettative in gara

Fino al 2018 ha gareggiato sotto la bandiera della Svizzera, dove in effetti è nato. Nelle ultime cinque stagioni invece la decisione di passare al Liechtenstein, con un doppio passaporto che gli ha permesso comunque di far parte anche della Squadra C elvetica.

Ian Gut è stato discreto protagonista in Coppa Europa e ha anche tre presenze in Coppa del Mondo. La prima nel Parallelo di Lech a dicembre 2020 e l’ultima sette mesi fa nel Gigante di Soelden. Sotto i colori della sua nuova bandiera ha anche preso parte a due Mondiali, quelli di Aare 2019 e Cortina 2021 senza mai brillare. Il suo ultimo risultato buono è la vittoria in un Gigante Fis ad inizio aprile sulle nevi di Strebske Pleso in Slovacchia, ma la decisione era già presa.

Ritiro a 28 anni per Gut, il suo è un cognome famoso nello sci: la sorella ha vinto tutto

Se il cognome di Ian Gut vi suona familiare, in effetti è così. Perché lui è il fratello minore di Lara Gut-Behrami, una delle campionesse più forti (e più belle) dello sci alpino negli ultimi quindici anni come sanno bene anche le azzurre.

Entrambi sono nati nel Canton Ticino, appena oltre il confine italiano, ma c’è di più. Perché la mamma, Gabriella Almici è originaria di Zone, un comune in provincia di Brescia e quindi possiedono anche passaporto italiano.

Lara Gut che dal 2018 porta anche il cognome del marito, l’ex centrocampista svizzero Valon Behrami, ha una bacheca pienissima. Vanta tra l’altro, un oro e tre medaglie olimpiche complessive, otto medaglie e due titoli iridati, quelli di supergigante e slalom gigante a Cortina d’Ampezzo 2021. Inoltre una Coppa del Mondo generale nel 2016 e quattro di supergigante, l’ultima delle quali quest’anno grazie anche alla vittoria nelle finali di Soldeu a metà marzo.

Anche su Lara nel corso della stagione ci sono state diverse voci che portavano ad una decisione possibile di ritiro. Ma alla fine ha deciso di proseguire almeno sino ai Mondiali 2025 di Schladming anche se tutti la aspettano alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.