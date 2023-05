Eugenie Bouchard è a Roma: quanto costa una camera nel suo hotel

Eugenie Bouchard è arrivata a Roma in vista degli Internazionali d’Italia. La camera dell’hotel che la ospita… non è per tutti

Sono passati sette anni dall’ultima presenza di Eugenie Bouchard al Foro Italico di Roma. Nel mezzo, tante difficoltà, principalmente dovuti ad infortuni che ne hanno rallentato l’ascesa nel tennis che conta, ma ora la canadese sembra pronta a riprendere il percorso che aveva interrotto e da questa stagione è tornata a girare il mondo frequentemente per disputare i suoi tornei.

Nei giorni scorsi, la ex numero cinque del mondo è tornata a giocare a Madrid, torneo, questo, che nel 2017 l’aveva vista centrare i quarti di finale. Adesso, invece, come molte delle sue colleghe, si trova a Roma per partecipare agli Internazionali d’Italia.

L’ultima sua presenza risale al 2016 e su Instagram si è mostrata visibilmente emozionata per essere tornata nella Capitale italiana, lanciando anche un messaggio a tutti i tifosi azzurri direttamente dallo stadio Nicola Pietrangeli, che anche quest’anno sarà teatro di alcuni match del torneo romano.

“Ciao a tutti, sono Genie – le parole della tennista -. Mi trovo a Roma, non ci sono stata per molti anni, ma sono così felice di essere tornata tra tutte queste statue! Venite a vederci!”.

Eugenie Bouchard è a Roma: la camera del suo hotel è super lussuosa

Il messaggio di Genie ha inevitabilmente suscitato la reazione da parte dei suoi fan, che si sono scatenati con like e commenti nell’attesa di vederla in azione sui campi del Foro Italico. Del resto, la giocatrice ha un ampio seguito nel nostro Paese e lei, dal canto suo, ricambia testimoniando il suo affetto nei loro confronti anche con foto che immortalano la bellezza di Roma, città del quale è sempre stata innamorata come più volte ribadito anche in passato.

Ad ogni modo, tra i vari contenuti pubblicati da lei da Roma, ha condiviso anche una stories di Instagram che ritrae la stanza d’hotel che la ospita. Un 5 stelle non troppo distante dal Vaticano che offre ai propri clienti un soggiorno da sogno e ciò traspare anche dalla sua foto che immortala un ambiente elegante, lussuoso e minimalista al tempo stesso, dove sicuramente non farà troppa fatica ad ambientarsi la giocatrice canadese.

Ma a questo punto la domanda potrebbe essere legittima: quanto costa una notte? Ebbene, secondo il sito dell’hotel, i prezzi vanno dai 779 euro per la camera “base” ai 934 euro per la suite. Insomma, decisamente non per tutte le tasche.