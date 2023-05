Longari: “Giuntoli, la Juve e la rivoluzione nelle scrivanie. Leao, firma low cost”

Nel suo consueto editoriale della settimana, il Direttore di Sportitalia.com Gianluigi Longari anticipa temi di mercato che potrebbero influenzare la prossima estate di trattative.

Dal Direttore Sportivo Campione d’Italia si apre tutto ciò che va oltre lo Scudetto, con prospettive di ribaltoni che appartengono ad altre società che proprio al modello Napoli vogliono ispirare la loro ricerca di rinascita. Come a voler scrivere un copione nuovo, mentre i titoli di coda del capolavoro precedente ancora non sono passati. La Juventus, per esempio: una settimana fa ci trovavamo a discutere di un Allegri quasi irriverente nella descrizione di una realtà tecnica definita come positiva nonostante sia sotto gli occhi di tutti l’esatto contrario. Parlavamo di rivoluzione silente in vista, e che in effetti potrebbe iniziare a fare un po’ di rumore dalle prossime settimane. Il gancio è Giuntoli, e non è nemmeno più un mistero il motivo: i bianconeri hanno identificato lui come uomo al quale affidare un nuovo capitolo della storia. Faranno di tutto per strapparlo al Napoli e non è escluso che l’impresa possa andare a buon fine, con tutte le conseguenze del caso: sia a Torino che altrove, anche passando dalla guida tecnica della Juve che verrà. Nulla di così approfondito da meritare accostamenti e nomi da spendere, ma molte cose a Torino cambieranno.

Di seguito vanno tenuti in considerazione gli smottamenti dirigenziali che potrebbero essere allegati alla potenziale “manovra Giuntoli” che la Juve sta programmando. Quali? La prima riguarda il Napoli: come abbiamo svelato in esclusiva quasi un mese e mezzo fa, è l’attuale Direttore Sportivo dell’Empoli Pietro Accardi il nome preferito dall’universo partenopeo se si dovesse arrivare al divorzio con l’attuale guida dirigenziale. Profilo giovane e capace, in grado di valorizzare allenatori e giocatori scovati e costruiti in casa. La naturale prosecuzione di un progetto illuminato. Se così dovesse andare, in casa Empoli potrebbe tornare attuale il profilo di Riccardo Pecini, che con il club toscano ha parecchi punti in comune e potrebbe rappresentare la scelta di Corsi.

Chi di rivoluzioni non ne vuole nemmeno sentire parlare è la città di Milano, anche se di base qualcuna ne sta programmando sia sul fronte Inter che sul fronte Milan. Quello meneghino è un universo parallelo e paralizzato fino alla gara di ritorno dell’Euroderby con un’unica eccezione: Rafael Leao. Le liete novità per il rinnovo di contratto del portoghese con il Milan potrebbero arrivare anche prima dell’esito del doppio confronto, anzi potrebbero addirittura introdurlo con una svolta imminente ed a costi decisamente più bassi di quelli prospettati nelle ultime settimane. Nulla a che vedere con i 7 milioni più sostanziosi bonus alla firma: Leao vuole il Milan e pur di ottenerlo è pronto a dire di sì ad una cifra decisamente inferiore e senza il bisogno di incentivi extra. Il nodo Sporting sta per essere sciolto, nonostante i reiterati tentativi di Jorge Mendes di provare a controllare una situazione che non lo vede coinvolto nei dialoghi con i rossoneri.

Portogallo come centro del calcio anche per quanto riguarda il Barcellona: nonostante le candidature spontanee che emergono a cadenza giornaliera, il nome sul quale Laporta ha deciso di puntare per il post Alemany è quello di Deco. La decisione spetta soltanto all’ex fuoriclasse blaugrana, oggi agente di successo di calciatori che potrebbero accendere la prossima sessione di mercato, e che dovrebbe dunque decidere ad accettare un cambio di vita totale dal punto di vista professionale. Da consulente privato della Junta per il Sudamerica, a plenipotenziario blaugrana su tutto il mercato dei catalani. Scelta certamente non banale, ma forse opportunità troppo allettante e stimolante per poter essere rifiutata. Ed attenzione, in questo caso, perché gli affari sulla tratta che parte dalle Ramblas ed arriva alla nostra serie A, potrebbero caratterizzare buona parte della prossima estate.