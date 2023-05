Serie A: è fatta per Gilardino, firma imminente

Alberto Gilardino è pronto ad iniziare una nuova esperienza in Serie A. L’accordo è vicino e la firma ad un passo.

La promozione con il Genoa per Alberto Gilardino è arrivata e i meriti sono naturalmente tutti dell’ex attaccante. Una sola sconfitta da quando siede sulla panchina dei rossoblu e soprattutto una stagione che ha dimostrato qualità molto importanti da parte del tecnico piemontese.

Ora per Gilardino è pronto l’approdo in una squadra di Serie A. L’accordo, infatti, è stato trovato e a questo punto la firma è imminente. Una grande occasione per lui per dimostrare le sue qualità e soprattutto provare a dare una chance importante per il salto di qualità.

Gilardino in Serie A: è fatta, ecco con chi firma

Alberto Gilardino ha sicuramente voglia di fare una carriera importante da allenatore e per questo motivo non ci resta che aspettare la prossima stagione per avere un quadro più chiaro e capire dove realmente può puntare il tecnico piemontese. L’obiettivo è quello di arrivare un giorno a ripetere quanto fatto da calciatore, ma per farlo serve un percorso di crescita importante e quindi la prossima stagione rappresenta un passaggio importante per avere un quadro più chiaro.

Per Gilardino, intanto, la prima panchina di Serie A sarà il Genoa. La promozione ora è matematica e Blazquez, ad dei liguri, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha confermato che sarà lui il tecnico la prossima stagione. Il contratto, però, è in scadenza nel 2023 e quindi bisognerà trovare un accordo prima di mettere tutto nero su bianco.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci i primi incontri per avere un quadro molto più chiaro e capire se il Genoa è la squadra di Gilardino oppure no. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del tecnico. Il club ha sicuramente le idee molto chiare e per questo motivo la fumata bianca potrebbe essere più vicina del previsto.

Genoa: si riparte da Gilardino in panchina

Alberto Gilardino è pronto ad essere confermato sulla panchina del Genoa per provare a mettersi in mostra e magari fare il salto di qualità e ambire a traguardi più importanti rispetto a quelli attuali.

Il Grifone, però, ha intenzione di alzare l’asticella e quindi non possiamo escludere che in futuro possano essere proprio i rossoblu a regalargli l’opportunità di ottenere un risultato molto importante nelle prossime stagioni. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dei due club. Sicuramente la strada è quella di proseguire insieme e provare ad ambire a traguardi europei, ma per farlo serve una programmazione e quindi le prossime settimane saranno decisive.