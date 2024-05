Sinner primo in classifica: il migliore di tutti

Jannik Sinner sarà il grande assente agli Internazionali d’Italia a Roma. Una statistica intanto esalta i suoi straordinari numeri

Manca ormai sempre meno all’inizio degli Internazionali d’Italia di Roma, un torneo atteso da tempo e che vedrà purtroppo tante importanti defezioni. Tennisti come Lehecka e Murray, poi ci sono diversi atleti arrivati stanchi da Madrid e soprattutto due grandi assenti, probabilmente gli uomini più attesi, Carlos Alcaraz e soprattutto il nostro Jannik Sinner.

Il presidente della FITP Angelo Binaghi lo ha ammesso in conferenza, la telefonata del tennista di San Candido è arrivata ‘come una coltellata’ ma l’infortunio di Sinner non è roba da poco e l’azzurro è stato costretto a rinunciare a Roma. La presenza di Sinner al Roland Garros è tutt’altro che confermata, le prossime settimane saranno importanti per stabilire il quadro e Jannik – insieme al suo team – valuterà la cosa giusta da fare.

Un vero peccato, il 2024 di Sinner era stato finora eccezionale, l’azzurro è primo nella Race e secondo nel ranking e aveva un ruolino di marcia impressionante. 28 vittorie e solo 2 sconfitte, poi il ritiro di Madrid e un infortunio che ha gelato tutti gli appassionati. Sinner non sarà presente a Roma e toccherà agli altri italiani provare a far dimenticare le sue gesta. Non sarà semplice, c’è un dato che testimonia la differenza tra Sinner e tutti gli altri, il dominio di Jannik nel tennis nostrano è impressionante.

Jannik Sinner, il dato è spaventoso

Con 8725 punti Sinner è nettamente primo nella Race e manterrà il primato – nonostante l’assenza – anche dopo il torneo capitolino. Jannik è abbastanza avanti rispetto a Medvedev, Alcaraz e tutti i big del circuito, il divario rispetto agli italiani è impressionante. Con 1110 punti Musetti è secondo in classifica tra gli azzurri, ma c’è un dato che testimonia più di tutti il divario assurdo tra Jannik e tutti i suoi connazionali, almeno al momento.

Sommando i punti di tutti gli italiani, dal secondo al decimo in classifica dietro a Sinner, non si raggiunge neanche la cifra complessiva, Sinner ha 2000 punti in più di tutti gli altri nove tennisti nella Race, e il dominio è incredibile. Eppure il tennis italiano ha diversi azzurri in rampa di lancio, basti pensare non solo a Musetti ma anche a Cobolli e Darderi, il divario resta però clamoroso.

Riuscire a sostituire Sinner a Roma sarà un’impresa tutt’altro che facile e i tennisti italiani sono chiamati a provarci. Vediamo il dato che sta facendo piuttosto discutere in queste ore: