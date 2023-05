Penalizzazione Juventus: oggi la sentenza, ecco la nuova classifica – TS

By

La Juventus attualmente è in Champions League, ma la classifica cambierà ancora una volta: il colpo di scena

Un’altra vittoria entusiasmante in Serie A per la Juventus targata Massimiliano Allegri. Contro l’Atalanta è arrivato il decisivo 0-2 da parte dei bianconeri che continuano a sognare l’accesso alla prossima Champions League. Allegri vorrebbe anche centrare la finale di Europa League, ma in semifinale c’è da superare l’ostacolo Siviglia.

Al momento la Juventus è in Champions League, ma tutto potrà cambiare nelle ultime quattro giornate di campionato. Inoltre, sarà tutto deciso con il nuovo processo sulle plusvalenze. La compagine bianconera continuerà a concentrarsi sulle dinamiche di campo con Allegri che continua a collezionare risultati importanti.

La Juventus vorrebbe così conquistare la qualificazione alla prossima Champions per poi aspettare l’esito delle varie sentenze: la classifica della Serie A potrebbe cambiare improvvisamente. Inizialmente ai bianconeri sono stati inflitti durante la stagione 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, poi tolti dopo il ricorso del club torinese. Dal campo al Tribunale, il passo è breve con tutte le novità da scoprire.

Penalizzazione Juventus, la classifica cambia ancora: cosa sta succedendo?

Una situazione tutta da scoprire nelle prossime settimane. Il caso plusvalenze potrebbe così essere deleterio per la classifica della Juventus, che continua a salire in classifica grazie a vittorie decisive. L’obiettivo dei bianconeri è conquistare sul campo l’accesso alla prossima Champions,poi in Tribunale la situazione potrà cambiare.

Ora tutto sarà deciso a partire dalla sentenza che sarà emessa dalla Corte federale d’Appello: importanti saranno soprattutto le motivazioni dell’organo del Coni. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, potrebbero essere pubblicate già in giornata o al massimo domani. Successivamente ci sarà un nuovo processo con la Corte federale che tornerà ad esprimersi sul caso plusvalenze: non dovrebbero esserci nuovamente i 15 punti di penalizzazione, ma le varie indiscrezioni parlano di un range compreso da -6 e -9 punti in classifica.

L’udienza alla Corte federale avverrà entro un mese dalla pubblicazione delle motivazioni. Una nuova classifica uscirà fuori, ma il processo potrebbe sforare andando anche oltre la fine della Serie A, prevista per il 4 giugno. Sul campo la Juventus vorrà fare ancora una volta la voce grossa per mettere in mostra tutta la sua forza. Allegri è riuscito a trovare nuovamente la quadratura della rosa recuperando anche Pogba e Chiesa, che hanno vissuto una stagione da dimenticare a causa degli infortuni.