Ferrari distrutta, batosta per i tifosi: annuncio Red Bull

Una vera e propria mazzata per la Ferrari, tifosi senza parole: annuncio Red Bull

Non vi sono state affatto sorprese in Cina dove per l’ultimo GP di Shanghai il dominio della Red Bull di Max Verstappen è stato ancora una volta confermato. Quarto successo su cinque Gran Premi da inizio anno: solo Sainz a Melbourne è stato in grado di battere l’olandese.

Appare evidente come la macchina progettata da Adrian Newey, sogno di mercato futuro per la Ferrari, sia ancora incidente nella corsa ad un mondiale che virtualmente pare essere già nelle mani di Max Verstappen. E chi pare aver comunque disatteso le aspettative è stata la Scuderia di Maranello che ha dovuto fare i conti con un ‘litigio’ a distanza tra i due piloti.

Prima nella Sprint Race del sabato, poi nel Gp della domenica. Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno dato battaglia e spettacolo, forse anche troppo, compromettendo la possibilità di arrivare sul podio nel weekend in terra asiatica.

Dall’ostracismo del madrileno nella Sprint Race alle lamentele del monegasco fino alla moneta ricambiata in egual misura proprio da Leclerc la domenica: e la Ferrari ha chiuso al quarto e quinto posto. In tal senso nelle scorse ore è arrivata una vera e propria mazzata nei confronti del Cavallino Rampante: l’attacco direttamente dalla Red Bull è senza sconti.

Annuncio choc: “Ferrari? Non ce l’aspettavamo”

Una delle figure sicuramente più controverse e importante dietro le quinte in casa Red Bull è certamente quella di Helmut Marko. Il consigliere strategico della Scuderia di Milton Keynes ha messo nel mirino la Ferrari.

Dopo il dominio di Verstappen in quel di Shanghai, Marko è tornato a ‘pungere’ il Cavallino Rampante con delle dichiarazioni che stanno già facendo discutere. Sulla testata ‘Speedweek.com’ Marko ha riservato le sue impressioni parlando di come il tre volte campione del mondo, lanciatissimo verso il suo quarto titolo, abbia conquistato 5 pole in altrettanti GP disputati fino a questo momento.

“Si può dire che abbiamo una macchina veloce su ogni tipo di pista”, ha rivelato prima di andare all’attacco nei confronti della Ferrari. “Ci ha stupito il fatto che Lando Norris sia arrivato secondo con la McLaren, ci aspettavamo una Ferrari più forte in Cina ma non sono riusciti ad avvicinarsi nella top 3 né nei long run, né nelle qualifiche né in gara”.

Una punzecchiata di non poco conto che Vasseur, Leclerc e Sainz non lasceranno passare facilmente. La risposta tanto attesa già a Miami dove per la Red Bull sarà comunque complicato mantenere il dominio schiacciante costruito fino a questo momento.