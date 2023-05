Tennis, Rachel Stuhlmann incontenibile: scollatura esagerata a rete

Rachel Stuhlmann, ancora una volta, fa impazzire gli appassionati di tennis: l’ultimo scatto della webstar è esplosivo a dire poco

Per tutti gli appassionati di tennis, quelli italiani soprattutto, sta arrivando uno dei momenti più suggestivi della stagione. Vale a dire, l’appuntamento con gli Internazionali d’Italia al Foro Italico a Roma. Un torneo per il quale l’attesa è sempre più palpabile. Il Masters 1000 che seguirà quello di Madrid, questa volta, potrebbe regalare qualche soddisfazione agli azzurri. Ce la fa Jannik Sinner a esserci nel tabellone maschile, come Lorenzo Musetti, purtroppo non Matteo Berrettini. In quello femminile, suonano la carica Martina Trevisan e Camila Giorgi, in ottima forma e a caccia di una impresa.

Ma come sempre più spesso accade, l’attenzione degli appassionati di questo sport si sposta fuori dal campo, verso una che è una grande protagonista anche senza scendere personalmente in campo: parliamo della splendida Rachel Stuhlmann.

Rachel Stuhlmann, star del tennis mondiale anche senza giocare: irresistibile

Rachel ha giocato a tennis a livello universitario. Poi, non ha abbandonato la racchetta e continua a dilettarvisi in maniera amatoriale, ma nel frattempo è diventata una giornalista e una influencer di riferimento.

Americana, 31 anni, Rachel ha un seguito su Instagram che sta crescendo a vista d’occhio, con risultati notevoli nelle ultime settimane. La Stuhlmann ha raggiunto i 300 mila followers e sembra non volersi fermare qui. Vista la sua bellezza e sensualità fuori dal mondo, la cosa non può certo stupire.

Rachel Stuhlmann, un lato A che buca lo schermo: il top non contiene proprio niente, temperatura in campo insostenibile

Ancora una volta, con i suoi scatti, Rachel toglie il respiro agli ammiratori. L’ultimo primo piano è qualcosa di davvero incredibile.

Sguardo magnetico, bellezza sopraffina e curve in risalto come non mai. L’abitino rosso, con un top fiammante, fatica enormemente a contenere le sue forme stratosferiche. Un lato A che ipnotizza tutto il web, scatenando like e commenti entusiasti. Nel post, Rachel rispondeva ad alcune domande ricevute in direct dagli ammiratori, che le chiedevano qualche parere sulle nuove regole del tennis e pronostici sulla stagione. L’attenzione di tutti, però, probabilmente si concentrerà innanzitutto su quella che è a dir poco una visione celestiale, di quelle in grado di togliere il sonno. Non sappiamo se Rachel sarà a Roma per seguire il torneo in arrivo, ma di certo, se così fosse, sarebbe davvero ben accolta.