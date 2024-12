Addio ai sogni di gloria, si allungano i tempi di recupero: torna nel 2025

Per il ritorno non c’è scelta: bisognerà per forza di cose attendere il 2025. Di certo non la più attesa delle notizie in vista del prosieguo della stagione

Ci vuole molto coraggio a compiere scelte nette. Gli atleti sono chiamati a farlo praticamente tutto il tempo e ad ascoltare il proprio corpo, prima di muoversi in una direzione o in un’altra. A volte ciò significa prendere anche decisioni drastiche, le quali possono comportare la rinuncia a obiettivi anche molto ambiziosi da perseguire e realizzare. È quello che è accaduto a un’atleta azzurra, protagonista nella sua disciplina.

Dopo il forfait in occasione della macrotappa che ha aperto la Coppa del Mondo di Biathlon di Kontiolahti in Finlandia, Lisa Vittozzi sarà concreta a saltare la partecipazione anche ai prossimi due eventi previsti a Hochfilzen dal 13 al 15 dicembre in Austria e Annecy-Le Grand Bornand dal 19 al 22 dicembre. Ciò a causa del tempo di cui ancora necessita per tornare in perfette condizioni. È quanto emerge dalla comunicazione della FISI che ha fatto chiarezza sulla vicenda.

Lisa Vittozzi, forfait alle due prossime tappe di Coppa del Mondo: l’annuncio

Lisa Vittozzi ha ragionato a lungo fino a giungere alla conclusione della necessità di ancora un po’ di tempo per riprendere la propria condizione migliore. L’atleta sta cercando di smaltire un fastidioso problema alla schiena che non le ha consentito di prepararsi come aveva in mente per l’inizio dell’annata. Ciò ha comportato di rimando un percorso specifico per rimettersi in carreggiata, seguendo anche i consigli dello staff tecnico azzurro che la stanno seguendo con un programma di lavoro personalizzato.

L’obiettivo è tornare a competere ai massimi livelli per l’inizio del prossimo anno, precisamente in occasione della tappa prevista dal 9 al 12 gennaio 2025 in Germania, a Oberhof. Nessun ritorno affrettato, priorità al recupero. L’obiettivo prioritario della stagionerestano i Mondiali di Lenzerheide, in Svizzera, dal 12 al 23 febbraio prossimi.

Di certo non una bella notizia per il biathlon italiano, priva della sua atleta di punta. Tuttavia non mancano punti di riferimento come Dorothea Wierer, nei confronti della quale le aspettative sono alte dopo l’ottimo sesto posto conquistato nella Mass Start a Kontiolahti, vinta dalla svedese Elvira Oberg. Un risultato che ha sorpreso la stessa Dorothea che recrimina per un errore all’ultima sessione di tiro che gli è costato il podio.