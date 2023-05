Addio d’oro in casa Juve: cambia casacca per 80 milioni

Addio d’oro in casa Juve. Per i tifosi bianconeri le brutte notizie, in questa stagione, sembrano essere come le ciliegie, una tira l’altra. E se un giorno si parla dell’addio di Federico Chiesa, il giorno successivo tocca a Vlahovic

I tifosi della Juventus non sono abituati a vivere annate come quella attuale. Durante questa stagione ne hanno ricevute di brutte notizie. E la cosa che li preoccupa di più è che, probabilmente, il peggio dovrà ancora venire.

Perché se è vero che la bella vittoria conquistata sul campo di Bergamo durante il pranzo domenicale, ha assegnato alla formazione di Massimiliano Allegri punti pesanti contro una diretta avversaria alla corsa Champions, le motivazioni della sentenza sul processo plusvalenze pubblicate dal Collegio di Garanzia che, sostanzialmente confermano le accuse alla società bianconera ed ai suoi più importanti rappresentanti, di fatto anticipano una nuova penalizzazione che la Corte d’Appello Federale dovrà rimodulare.

In tale situazione la Champions League è pertanto a forte rischio e se la pena dovrà essere afflittiva al 100%, è probabile l’esclusione da tutte le competizioni europee. La qual cosa non farà certo strappare le vesti al presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin. Come ormai i tifosi della Juventus sanno bene, questa eventualità negativa ne comporta un’altra altrettanto negativa. In un momento in cui le casse della società bianconera presentano passivi preoccupanti, i mancati introiti europei, vanno compensati necessariamente. Come? Attraverso qualche cessione illustre. Occhio al futuro di Vlahovic.

Addio d’oro in casa Juve: la situazione di Vlahovic

Dalla Spagna si dicono preoccupati per il suo ritorno al gol esattamente in vista della doppia semifinale di Europa League che vedrà opposta al Siviglia proprio la Juventus.

Due reti nelle ultime due partite. Una condizione e, soprattutto, una ritrovata fiducia in sé stesso che fanno ben sperare Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri in vista della difficile sfida europea. Difficile come la stagione dell’attaccante serbo che ha vissuto di tanti bassi, anche per via di fastidiosi infortuni e, al contrario, di pochi picchi.

Il classe 2000 rappresenta uno dei giocatori della Juventus di maggior attrattiva in ambito internazionale e anche in una stagione in cui non ha brillato, sono diversi i club che continuano a seguirlo con particolare attenzione. Ed attendono soltanto un segnale per lanciare l’offerta giusta.

Ma quanto lo valuta la Juventus Dusan Vlahovic? Tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Certo è che un’exploit in questa fase finale della stagione, magari in Europa League, farebbe ulteriormente salire la valutazione dell’attaccante bianconero. A quel punto, però, diventerebbe ancora più necessaria un’attenta valutazione riguardo una reale, o meno, inevitabilità della sua cessione, e del suo “doloroso” sacrificio tecnico. La situazione del bomber serbo è tutta in divenire.