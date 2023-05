Due per uno a centrocampo: Rabiot al centro dell’affare

Il futuro di Rabiot è un tema molto caldo in casa Juventus: il centrocampista si ritrova ora al centro di un affare di mercato.

Il francese è in scadenza di contratto con i bianconeri e, ad oggi, non ci sono segnali per il rinnovo. La Juventus sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi. Il cammino in campionato non è stato privo di sbavature, ma la vittoria ottenuta contro l’Atalanta ha permesso alla formazione di Allegri di mantenere saldo il secondo posto in classifica (in attesa di scoprire quella che sarà la penalizzazione definitiva).

In Europa, invece, c’è stata la grande delusione del girone di Champions League chiuso con soli 3 punti, ma questo ha portato i bianconeri a giocarsi l’Europa League (semifinale con il Siviglia). Parallelamente, però, si pensa anche al mercato: tra le situazioni più calde c’è sicuramente quella di Rabiot, che è in scadenza di contratto e che sarebbe al centro di un intreccio di mercato.

Juve, Rabiot al centro del mercato

Adrien Rabiot sta vivendo quella che, molto probabilmente, è la sua miglior stagione a livello personale. Allegri sta ottenendo da lui quello che ha sempre voluto: inserimenti incisivi e gol. Il francese ha segnato 8 gol in Serie A, a cui si aggiungono i 3 messi a segno fra Champions ed Europa League. È un bottino importante, ma questo rendimento ha un altro lato della medaglia: potrebbe attirare diversi top club.

Come ormai ben noto, l’ex PSG è in scadenza di contratto e, ad oggi, non ci sono segnali di rinnovo. Le parti si sono già incontrate per discuterne e, molto probabilmente, ne parleranno ancora. Tuttavia, a poche partite dal termine della stagione, la situazione non si è sbloccata e, per questo, l’addio non è da escludere. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Rabiot sarebbe nel mirino del Chelsea, che però dovrebbe prima piazzare due esuberi: Loftus-Cheek e Kovacic.

I Blues vorrebbero cedere l’inglese (che avrebbe estimatori in Serie A) e il croato per inserire due nuovi centrocampisti: in lista, ora al 25 bianconero, ci sarebbero anche Thuram (Nizza), Lavia (Southampton) e Kone (Borussia Monchengladbach). La società inglese lavorerà insieme al nuovo allenatore, che molto probabilmente sarà Pochettino, per individuare i profili più adatti al suo gioco, ma Rabiot avrebbe un “vantaggio”, potendo arrivare a parametro zero.

La Juve spera di poter trattenere il francese, che è diventato fondamentale per Allegri: la decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane, ma la sensazione è che il giocatore possa optare per una nuova avventura.