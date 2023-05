Formula 1, tragedia sfiorata: le immagini sono da brividi, cosa ci faceva lì (Video)

In Formula 1 è stata sfiorata una vera tragedia: è accaduto l’impensabile, il video lascia tutti senza parole

Max Verstappen, Sergio Perez e Fernando Alonso. E’ stato il podio nel Gran Premio di Miami, uno dei più glamour insieme a Montecarlo; l’ennesimo dominio della Red Bull che fin qui ha solo vinto, alternando al successo i due piloti.

L’olandese, partito dalla nona posizione in griglia, ha nuovamente dato una prova di forza a tutti, ha chiuso con l’ennesima vittoria e si può dire senz’ombra di dubbio come il terzo titolo sia alla portata. D’altronde la monoposto anglo-austriaca è davvero formidabile, inarrivabile per tutti gli avversari.

La Ferrari, dopo quanto mostrato a Baku, è apparsa nuovamente in difficoltà, soprattutto con le gomme medie e dure; male Leclerc, grande difficoltà anche per la Mercedes, e solo l’Aston Martin di Fernando Alonso sembra riuscire a tenere il passo della Red Bull, anche se la monoposto inglese non è in grado di mettere in difficoltà i campioni in carica.

In pista si tornerà ora nuovamente tra due settimane, nel week end del 21 maggio ad Imola. Nell’attesissimo Gran Premio italiano dovrebbero arrivare aggiornamenti per la Mercedes che, forse, potrebbero ravvivare la Formula 1 ed in particolare la stagione complessa di Hamilton e Russell. Di certo, però, diventa imprescindibile che aumentino i criteri di sicurezza da adottare all’interno del paddock durante le gare visto quanto accaduto.

Formula 1, che rischio per Norris: gli tagliano la strada in pit lane

Sembrava un caso isolato, più unico che raro quello accaduto a Baku in Azerbaigian. Il pilota della Alpine Ocon aveva rischiato di investire una persona nella corsia dei box. Una frenata improvvisa ha evitato il peggio, con il francese che si è trovato davanti addetti al circuito e fotografi che si stavano preparando per la premiazione, nonostante la gara non fosse terminata ancora.

QUE COÑO ES ESTO OTRA VEZpic.twitter.com/ho8QHjn3qG — FTotal (@FTotal_) May 7, 2023

Ovviamente, furente via radio il pilota francese rassicurato dalla Formula 1 sul fatto che mai più sarebbe accaduto un analogo episodio. A Miami, però, è capitato nuovamente. Stavolta il protagonista è stato Lando Norris; il pilota della McLaren si è trovato in pit lane una persona – forse un fotografo – attraversare la corsia zaino in spalla con una disinvoltura davvero incredibile.

Passo lento, noncurante di quello che stesse accadendo, taglia la strada al pilota. Un nuovo episodio pericolosissimo che solo per miracolo non è terminato in tragedia. Sembra scontato come sua necessaria una maggiore attenzione in futuro per evitare che accadano situazioni spiacevoli.