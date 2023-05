Morata ha scelto: Juve tradita e torna in Serie A

Alvaro Morata ha deciso cosa fare del suo futuro. Sta considerando seriamente un ritorno nel nostro Paese: il campionato di Serie A lo aspetta

Possibile rientro in Italia per Morata ma non alla Juventus, che si sentirà tradita dalla sua scelta. Infatti il centravanti spagnolo sta ben pensando di approdare nel club rivale dei bianconeri. Alla fine di questa stagione considererà chiusa la sua esperienza all’Atletico Madrid.

Il suo obiettivo è quello di continuare a mettersi in gioco con un altro club. Non è affatto un mistero che ami molto il nostro Paese e che voglia ritornarci quanto prima (soprattutto per via della sua famiglia). Una possibilità che può verificarsi nelle prossime settimane.

Morata, addio Atletico: torna in Serie A, ma non alla Juve

Nell’ultima sessione estiva era dato come sicuro partente. Tanto è vero che non disfò nemmeno le valigie dopo la sua seconda esperienza alla Juventus. Poi qualcosa è cambiato. In un match amichevole, proprio contro i bianconeri, lo spagnolo realizzò una tripletta che spiazzò tutti. In primis l’allenatore Diego Simeone che stravolse tutti i piani: niente cessione e permanenza nei ‘Colchoneros‘ per il calciatore.

Ed i numeri, dal punto di vista realizzativo, non sono neanche tanto male. 15 gol e 3 assist per la squadra. Bottino niente male, ma che lo stesso atleta intende migliorare in un altro club e soprattutto in un altro Paese. Il classe ’93 considera chiusa la sua esperienza in Spagna e valuta seriamente un ritorno in Italia dove si è espresso a livelli altissimi. Proprio con la maglia dei bianconeri. Come riportato in precedenza, però, non sarà la Juve il suo prossimo club.

Secondo quanto riportato dal quotidiano online della ‘Repubblica’ pare che l’attaccante sia entrato nel mirino di una società rivale della ‘Vecchia Signora’. L’obiettivo è quello di rivoluzionare completamente il reparto offensivo. Magari con il suo arrivo. Ed è per questo motivo che il Milan è pronto a bussare alla porta degli spagnoli per chiedere informazioni su di lui. Non si tratterebbe affatto della prima volta che il ‘Diavolo’ lo punti seriamente.

Questa volta, però, le cose potrebbero decisamente cambiare. I rossoneri faranno un po’ di “pulizia” estiva in quel reparto. Ibrahimovic lascerà il club a parametro zero. Origi non ha per nulla convinto ed è pronto a trovarsi un’altra squadra (magari ritorno in Premier League). Due posti liberi per un solo attaccante: quello potrebbe essere proprio di Morata. Il suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni. L’obiettivo di Maldini è quello di avere uno sconto dalla dirigenza e poi tentare l’assalto.