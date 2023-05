Juventus in difficoltà: sorpasso decisivo del Napoli

La Juventus può continuare a perdere pezzi pregiati: tutto dipenderà dal piazzamento dei bianconeri, sorpasso Napoli per il top player

Una stagione incredibile quella vissuta a Torino. La Juventus ha dovuto fare i conti con numerosi problemi per i vari infortuni, ma soprattutto per le vicende extra-calcistiche che hanno martoriato i risultati sportivi. Ora il club bianconero potrebbe ricevere nuovi punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, ma al momento si trova in zona Champions League. C’è troppa incertezza sul futuro della Juventus con Massimiliano Allegri che cercherà di centrare anche la finale di Europa League superando l’ostacolo Siviglia in semifinale.

Le prossime settimane saranno decisive in casa Juventus per delineare i progetti del futuro del club bianconero. Al momento tutto è ancora incerto con le vicende extra-calcistiche che potrebbero incidere enormemente al termine della stagione. La situazione potrebbe così cambiare anche in ottica calciomercato: alcuni top player sarebbero sul punto di dire addio in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Da Rabiot a Vlahovic passando per i vari Chiesa e Di Maria, la situazione sarà più chiaro a partire da inizio giugno. Allo stesso modo la Juventus potrebbe rinunciare all’acquisto di giocatori di assoluto valore pensando a nuovi profili da adattare alla rosa già a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato, futuro di Milinkovic-Savic incerto: c’è la pazza idea

Da otto anni in maglia biancoceleste, Milinkovic-Savic è diventato un punto di riferimento della Lazio. Il patron Lotito l’ha blindato a più riprese nel corso degli anni, ma ora potrebbe optare per l’addio anticipato in estate. Ora tutto sarebbe sul punto di cambiare con la Juventus che sembra essere tagliata fuori.

Ora da Campione d’Italia, il Napoli ha cambiato appeal per i top player in circolazione. Nel corso degli anni la piazza è diventata molto ambita per i migliori calciatori d’Europa. Se dovesse andare via il centrocampista polacco, Piotr Zielinski, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino anche il serbo, Sergej Milinkovic-Savic, pronto a lasciare la Lazio. Come svelato dal portale Lalaziosiamonoi, al momento si tratterebbe soltanto di una forte suggestione: non ci sono stati contatti ufficiali, ma potrebbe essere una soluzione importante per il centrocampo di Luciano Spalletti. Il suo contratto è in scadenza nel 2024: se la Juventus non dovesse partecipare alla prossima edizione della Champions, le dinamiche sarebbero pronte a cambiare con la beffa del Napoli. De Laurentiis potrebbe fiutare il colpo a sorpresa superando anche la concorrenza dei bianconeri, che ci hanno provato a lungo.