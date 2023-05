Kelly Piquet, scollatura esplosiva: foto mozzafiato per la fidanzata di Verstappen

La foto pubblicata su Instagram da Kelly Piquet, compagna di Max Verstappen, ha fatto girare la testa a tutti i suoi fan

Il Mondiale 2023 di Formula 1 è cominciato nel migliore dei modi per Max Verstappen, che ha già centrato tre successi e due secondi posti nei primi cinque Gran Premi della stagione. Il pilota olandese, campione del mondo in carica e trionfatore da due anni, comanda la classifica generale con 14 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Sergio Perez.

Gli altri rivali sono distantissimi, da Alonso e Hamilton fino ad arrivare a Leclerc e Sainz, che pagano l’avvio disastroso di una Ferrari davvero molto deludente. Oltre agli eccellenti risultati su pista, Verstappen può esultare anche per un altro aspetto che riguarda la sua vita privata.

Il pilota della Red Bull vive infatti con grande felicità la sua storia d’amore con Kelly Piquet, 34 anni, figlia del pilota di automobilismo Nelson Piquet, campione del mondo con la Brabham (nel 1981 e nel 1983) e la Williams (1987). La compagna di Verstappen – che ha nove anni più del campione del mondo – è una modella brasiliana nata però a Homburg, in Germania.

Kelly Piquet fa impazzire tutti su Instagram: la scollatura è da urlo

La love story con Verstappen è cominciata all’inizio del 2021. In precedenza la modella brasiliana era stata legata sentimentalmente ad un altro pilota, Daniil Kvyat, in passato al volante dell’Alpha Tauri in Formula 1 e oggi pilota ufficiale Lamborghini per il progetto LMDh.

Dalla loro unione è nata anche una figlia, Penelope, che oggi ha 3 anni. Kelly Piquet è molto seguita su Instagram, dove può contare su oltre 1,1 milioni di follower. La compagna di Max Verstappen pubblica spesso foto mozzafiato, dove mette in risalto le sue forme strepitose mandando in visibilio tutti i suoi fan.

Qualche giorno fa Kelly Piquet ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram che ha ricevuto valanghe di like. Nella didascalia la figlia di Nelson Piquet ringrazia il team che è riuscita a trasformarla “in una vera sirena“. Nell’immagine che sta facendo impazzire gli utenti di Instagram la modella si mostra con un abito grigio che si apre al centro, regalando una vistosa scollatura che toglie il fiato.

“E’ un’icona e una leggenda“, si legge in uno dei commenti comparsi sotto al post della compagna di Verstappen. “Ora so perché Max è felice“, scrive invece un altro fan di Kelly Piquet: il pilota della Red Bull ha davvero tutti i motivi per esserlo.