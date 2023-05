Hamilton e Valentino Rossi, il nemico è comune: “Sei ridicolo”

Lewis Hamilton e Valentino Rossi accomunati dallo stesso ‘nemico’: l’ultima uscita fa davvero discutere, l’accusa è eloquente

Vincenti nelle proprie discipline. Basterebbe solo questo per unire Lewis Hamilton e Valentino Rossi. Entrambi hanno scritto la storia del motorsport: l’inglese sulle quattro ruote di una Formula 1, l’italiano nella MotoGP. Vittorie e record frantumati per due personaggi che negli ultimi venti anni hanno inciso il loro nome nella leggenda dello sport.

Ad unire i due piloti c’è però anche altro, come dimostrano gli attestati di stima che si sono susseguiti nel corso degli anni. Hamilton e Rossi negli anni scorsi si sono anche scambiati i mezzi: il pilota di Tavullia provò la Mercedes F1, mentre Hamilton si sbizzarriva con una Yamaha.

Uno scambio che non è andato oltre un semplice appuntamento pubblicitario anche se, soprattutto Valentino Rossi, l’occasione di fare sul serio l’ha avuto davvero. Anno 2004, il pilota di Tavullia fece dei test con la Ferrari e stupì tutti con i suoi tempi. Sembrava pronto a sperimentare il brivido della F1, invece decise di continuare su due ruote e, a conti fatti, la scelta non fu sbagliata.

Non lo fu guardando alla carriera fatta poi da Rossi, capace di vincere 9 titoli mondiali e sfiorare il decimo. Una lista lunga di successi nella quale il 43enne ha avuto modo di battere numerosi rivali. E tra questi ce n’è uno che ora è diventato anche ‘nemico’ di Lewis Hamilton.

Hamilton e Valentino Rossi: c’è un nuovo nemico comune

E’ il GP di Miami che ha dato la ‘possibilità’ a Hamilton e Valentino Rossi di avere una nuova cosa in comune: un nemico. La gara americana è stata anche un’occasione di grande spettacolo, tra vip presenti a bordo pista e vere e proprie sfilate di moda.

Non ha perso l’occasione Hamilton, da sempre grande appassionato di moda. Così dentro al paddock si è presentato con una tuta appariscente: di color viola, ricca di paillettes, il vestito realizzato dallo stilista Rick Oewns che non è passato inosservato. La scelta dell’inglese non è stata però gradita da tutti. Casey Stoner, ex pilota di MotoGP e grande ‘nemico’ di Rossi ai tempi delle corse, ha espresso tutto il suo disappunto per l’abito indossato dal sette volte campione del mondo.

“Ma che diavolo, Lewis – il suo commento ad un post dell’account ufficiale della F1 che mostrava Hamilton –. Sei semplicemente ridicolo“. Non certo un complimento quindi quello dell’australiano che in passato ha avuto modo di far polemica anche con Rossi, sia dentro che fuori dalla pista. Ora il bersaglio è diventato Hamilton che, a questo punto, ha un’altra cosa che lo accomuna con Valentino.